Islandia también se va de Eurovisión por la participación de Israel
Se suma a España, Irlanda, Eslovenia y Países Bajos, que ya adelantaron que no estarán en la edición de 2026
EFE
Berlín
La televisión pública islandesa RÚV anunció este miércoles que se retirará de la próxima edición de Eurovisión después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) tomase la decisión de permitir la participación de Israel, sumándose a otros cuatro países que ya anunciaron su salida por este motivo, España, Irlanda, Eslovenia y Países Bajos.
