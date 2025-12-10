La inesperada confesión de Ana Belén sobre el dinero de Víctor Manuel en ‘La Revuelta’

La visita conjunta de Ana Belén y Víctor Manuel a 'La Revuelta' derivó este martes en un momento tan espontáneo como inesperado cuando David Broncano planteó su clásica pregunta sobre el dinero. Sin rodeos, la actriz se adelantó para zanjar la cuestión: “Yo creo que él tiene más dinero”, confesó entre risas, apuntando directamente a los derechos de autor como la clave de la diferencia económica entre ambos.

“Porque él es autor, entonces cobra derechos de autor, cosa que yo no…”, explicó, mientras Víctor Manuel replicaba divertido: “¿Es que lo has contado?”. El cantante, lejos de esconder la cifra, reveló orgulloso que tiene “600 canciones” registradas, lo que llevó al presentador a remarcar la evidencia: “Está más forrado…”. Ana Belén añadió que, aunque ella suma más trabajos en cine, la ausencia de derechos de autor marca la distancia: “No compongo, porque sé que me iba a salir un churro”.

La conversación sobre el dinero eclipsó incluso el motivo inicial de su visita —sus proyectos musicales para fin de año— y terminó acaparando la atención en plató. Tanto la actriz como el cantautor rehusaron responder la segunda pregunta clásica de Broncano, sobre el sexo, pero lo compensaron con un giro inesperado: cerraron la entrevista contando chistes, ante la sorpresa y el aplauso del público.

El presentador celebró el gesto por lo poco habitual que resulta: “Muy buenos chistes, gracias por compensar el no contestar”. Una intervención que terminó siendo mucho más que promoción musical: dejó una de las confesiones económicas más sinceras que se recuerdan en el programa.