Fedra Lorente, actriz de 'Yo soy Bea', revela su ruina económica tras la muerte de su marido: "Nos hemos quedado con las cuentas vacías"
La actriz, popular por su personaje de La Bombi, confiesa que atraviesa una etapa de vulnerabilidad extrema, ha tenido que vender pertenencias de su esposo y pedir ayuda a Cáritas
Carlos Merenciano
La actriz Fedra Lorente, recordada por toda una generación como la icónica Bombi, ha relatado sin filtros la compleja situación económica y emocional a la que se enfrenta desde la muerte de su marido, Miguel, hace apenas tres meses. En una entrevista concedida a Semana, la intérprete reconoce que está “muy mal” y que su día a día se ha reducido a lo básico: “Me encuentro encerrada. No voy a ninguna parte. Solo salgo para ir a la compra y por la tarde voy a la parroquia”.
El fallecimiento de Miguel —hermano de Júnior y cuñado de Rocío Dúrcal— dejó a la familia en una situación financiera que Fedra describe como “muy vulnerable”. Ella misma explica que ha tenido que recurrir a Cáritas y que sobrevive vendiendo algunas de las pertenencias más queridas de su esposo: “Estoy vendiendo cosas de Miguel, como guitarras y amplificadores, para afrontar las deudas”.
La actriz sostiene que el descalabro económico no se debe solo al impacto emocional de la pérdida: “Mi hija descubrió que a mi marido lo estafaron y los únicos ingresos económicos que teníamos los hemos perdido”. Según relata, esa situación ha vaciado las cuentas bancarias y ha dejado a la familia “llena de deudas”, un panorama que la obliga a seguir desprendiéndose de objetos personales para poder subsistir.
Pese al duro trance, Fedra asegura mantener una buena relación con Shaila Dúrcal y Carmen Morales, integrantes de la familia de su marido. En lo profesional, su carrera televisiva tuvo su último gran impulso con 'Yo soy Bea' (2006-2009). Después, ha enlazado pequeños papeles en series y filmes como 'Centro médico', 'La espina de Dios' o 'Anatema', además de participar en programas homenaje como '¡Qué tiempo tan feliz!'.
