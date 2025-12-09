Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeContinúa la búsqueda de un desaparecido en Los GigantesDesalojo de una casa okupada en TenerifeCampaña comercial de NavidadMatadero TenerifeSanta María del Mar
instagramlinkedin

Así fue la semifinal

'OT 2025' eligió a su último finalista y emocionó a Chenoa con la dedicatoria de Noemí Galera

Tinho y Guillo llegaban a la semifinal luchando por la última plaza en la gala final de esta edición

Chenoa en 'OT'

Chenoa en 'OT' / PRIME Video

Kevin Rodríguez

Tenerife

La final de 'OT 2025' está un poco más cerca y anoche el talent show de Amazon Prime emitió la penúltima gala de esta edición, eligiendo a su último finalista y haciendo llorar a Chenoa.

La noche empezó con Claudia Arenas, Cristina, Crespo, Olivia, Guille Toledano, Tinho, Guillo y la presentadora cantando  'Todo irá bien' para dar paso después a las actuaciones de los nominados.

Después de que cada concursante pasar por el escenario, Chenoa anunció el momento de la última expulsión: "Los espectadores de Operación Triunfo han decidido con el 60% de los votos que el concursante que debe ser el quinto finalista de esta edición sea Tinho".

De esta manera, Guillo se quedaba a las puertas de la última gala. Instantes después, la mallorquina abrió las votaciones para que el público elija a su favorito para ganar el concurso y conectó con Noemí Galera, que acabó emocionándola: "Chenoa eres la mejor presentadora que puede tener este formato. Por tu cariño y palabras siempre acertadas a los chicos y chicas".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents