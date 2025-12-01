Programación
El motivo por el que TVE prescinde mañana de 'La Promesa' y 'Malas lenguas': así queda su programación
La cadena ha alterado su programación habitual prescindiendo de dos de sus espacios más exitosos
Redacción Yotele
TVE alterará mañana su programación habitual y dejará sin hueco a 'La promesa' y 'Malas lenguas', dos de sus formatos más exitosos. La cadena ha publicado su programación para el día de mañana y a continuación explicamos el por qué del cambio y los nuevos horarios.
La razón por la que los fans no podrán ver un nuevo capítulo de 'La promesa' ni seguir la actualidad en 'Malas lenguas' no es otra que el fútbol. La cadena pública emitirá mañana la vuelta de la final de la UEFA Nations League Femenina que disputan España y Alemania.
El partido iniciará a las 18:30 horas, por lo que ocupará la franja central de la tarde de La 1, que para mañana queda así:
● 15:45 Directo al grano
● 17:25 Valle Salvaje
● 18:15 UEFA Nations League
● 20:30 Aquí la tierra
Sin embargo, cabe destacar que los más fieles de 'Malas lenguas' podrán seguir el programa de Cintora como cada día desde las 17:30 horas en La 2, mientras que los seguidores de 'La promesa' tendrán que esperar al miércoles para ver cómo avanza la trama de la serie.
