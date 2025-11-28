Telecinco
Lydia Lozano se vuelve a ausentar en '¡De viernes!' por "causas de fuerza mayor"
El motivo son las complicaciones que está sufriendo su marido Charly tras la operación de espalda que tuvo hace varias semanas
EP
Lydia Lozano ha vuelto a ausentarse en el '¡De viernes!' esta semana debido a las complicaciones que está sufriendo su marido Charly tras la operación de espalda que tuvo hace varias semanas.
Ha sido Beatriz Archidona quien ha anunciado al inicio del programa que "falta una pieza fundamental" por "causas de fuerza mayor, ya que está muy pendiente de su marido Charly" y no dudaba en mandarle un mensaje de ánimo: "Te queremos y te esperamos aquí en tú casa".
A raíz de una operación de espalda, el marido de Lydia sufrió una complicación debido a una bacteria que se "comió" una válvula y por ese motivo le tuvieron que operar después del corazón.
"Le quitaron la válvula, le limpiaron toda la parte del corazón y ahora le tienen que hacer todo el rato analíticas para saber si la bacteria se ha reproducido", explicaba la colaboradora de televisión, completamente desesperada por la situación que estaba atravesando.
Las dos últimas semanas Lozano no había faltado al programa, ya que estuvo presente en la entrevista en plató a Kiko Rivera y también en la de Isa Pantoja. Sin embargo, este viernes parece que la tertuliana ha decidido no asistir a plató y quedarse al lado de su marido en estos delicados momentos.
- El ayuntamiento pide 400 euros a los vecinos y gasta un millón en el mercado
- Las obras en la pasarela de Padre Anchieta obligan a cerrar el Intercambiador de La Laguna durante dos noches
- La Aemet avisa: lluvias, temperaturas en ascenso y fuertes vientos en Tenerife este viernes
- Los tuk tuk llegan a Santa Cruz de Tenerife: esta nueva actividad turística arranca con cinco vehículos
- Este es uno de los restaurantes más auténticos de Tenerife: cuenta con un campo de bola canaria propio
- Estos cinco quesos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife son los mejores del mundo: estas son las cinco elaboraciones que han triunfado en los World Cheese Awards
- Un hombre en estado crítico tras bajarse de una guagua y ser atropellado por un motorista en Tenerife
- Bajas masivas de coches antiguos en La Laguna para evitar el rodaje: 3.300 vehículos fuera de la carretera