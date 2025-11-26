En 'Espejo Público'
Rajoy desvela el error que no repetiría como presidente y se queja de las preguntas de Susanna Griso: "Yo no soy un fenómeno, coño"
El expresidente del Gobierno visitó el plató de Antena 3 para valorar la actualidad política del país
Kevin Rodríguez
Han pasado más de siete años desde que Mariano Rajoy dejó de ser presidente del Gobierno y esta mañana ha acudido a 'Espejo Público' para valorar la actualidad política del país, desvelar el error que no repitiría como presidente y quejarse de las preguntas que Susanna Griso le ha hecho responder.
En un momento dado de la entrevista, la presentadora matinal le pidió al político que describiese con una frase a los líderes actuales de los principales partidos. De "Extremista" para Santiago Abascal a "presidente" para Feijóo, el que fuera líder de los populares fue respondiendo al reto.
Sin embargo, al gallego se la atragantó Pedro Sánchez, pero Griso insistió: "Yo no soy un fenómeno, coño, para poner una frase, dos o tal", se quejaba Rajoy. "Disuelve", añadió finalmente. "Y no entremos en detalles".
"Pues ahora queda lo más difícil, la pregunta del becario", advertía la presentadora ante el desánimo del expresidente: "Si lo sé no vengo", ha bromeado.
"Si hoy se estrenase de nuevo en La Moncloa, siete años después de su salida, ¿qué error no volvería a cometer?", le preguntaba un redactor del programa. "Creo que ocuparme poco de la comunicación. Nunca le he dedicado mucho tiempo a esto de la prensa, y es un error porque la política tiene un componente de comunicación muy grande", desveló para finalizar el político.
