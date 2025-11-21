Baja temporal
Buenafuente anuncia un parón laboral "por prescripción médica" tras confirmar que presentará las Campanadas de TVE
El presentador anuncia su marcha por un periodo de tiempo indeterminado para recuperarse de una etapa profesional intensa que le ha producido un agotamiento excesivo
Redacción Yotele
Andreu Buenafuente ha decidido hacer un pequeño paréntesis profesional por motivos de salud. El cómico ha comunicado que se tomará un tiempo de descanso, de duración indeterminada, por prescripción médica, lo que supondrá que dejará de presentar 'Futuro imperfecto' en TVE y 'Nadie sabe nada' en la Cadena SER. Según ha conocido este portal, su compromiso con la cadena pública para presentar las Campanadas de Nochevieja junto a Silvia Abril sí que se mantiene en pie.
"Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago. Gracias por la comprensión, el apoyo y el cariño", asegura el catalán en su escrito. Según ha conocido este portal, su compromiso con la cadena pública para presentar las Campanadas de Nochevieja junto a Silvia Abril sí que se mantiene en pie.
