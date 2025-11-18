Andreu Buenafuente y Silvia Abril darán las campanadas en TVE

Andreu Buenafuente y Silvia Abril serán los presentadores de las campanadas 2025-2026 en la cadena pública TVE, según ha adelantado Informalia y han confirmado fuentes de RTVE a EFE. El presentador de 'Futuro imperfecto' y su mujer, que también colabora en el 'show' de los jueves del cómico catalán y presenta en La 2Cat 'La recepta perduda', tomarán así el relevo de otra pareja que tuvo mucho tirón el año pasado: David Broncano y Lalachus.

El presidente de RTVE, José Pablo López, ya avanzó hace unos días en redes sociales que la retransmisión de las campanadas será "algo muy diferente" a lo que hemos visto otros años.

Pedroche y Chicote en Atresmedia

La apuesta de TVE competirá con las campanadas de Atresmedia, que repite con Cristina Pedroche y Alberto Chicote como presentadores y que por primera vez lo harán de forma conjunta en Antena 3, La Sexta y la plataforma Atresplayer. Y con las de Mediaset, donde Sandra Barneda y Xuso Jones se comerán las uvas con la audiencia tanto en Telecinco como en Cuatro.

Pareja en lo personal y en lo profesional en múltiples programas televisivos, Buenafuente y Silvia Abril (a la que en 'Futuro imperfecto' hemos visto caracterizada de personajes como Melody, Mariah Carey y hasta de la Niña de Shrek) ya demostraron su sintonía presentando a dúo dos ediciones de los Premios Goya: la de 2019 y la de 2020.

Juntos en el teatro

En el teatro, la pareja acaba de retomar su exitosa parodia de ‘Don Juan Tenorio’, 'El Tenoriu', con dirección de Carles Sans, en el barcelonés Teatre Coliseum, que representan desde el 5 al 23 de noviembre.

El año pasado, el dúo formado por Broncano y Lalachus recuperó el liderato de audiencia de las campanadas para TVE, que últimamente había conquistado Antena 3. El presentador de 'La revuelta' y su colaboradora obtuvieron una media de 4,8 millones de telespectadores y un 31,2% de cuota de pantalla.

Te puede interesar

Para acompañar a las campanadas, TVE ofrecerá la gala musical 'Feliz 2026', presentada por Eva Soriano y Egoitz Txurruka ‘Txurru’, que debutará en la cadena pública antes del estreno de su nuevo concurso, 'Trivial Pursuit'. Además, los cantantes NIA y st. Pedro presentarán las campanadas desde Canarias en TVE.