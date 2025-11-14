TVE echa el cierre al programa de Tània Sàrrias 'Culturas 2': "Duele"

TVE prepara un nuevo magacín cultural diario para La 2, que se grabará en los estudios de Prado de Rey de Madrid. Pero este movimiento de la corporación pública ya se ha cobrado su primera 'víctima': el programa 'Culturas 2', presentado por Tània Sàrrias y rodado en los estudios de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), que se despedirá de la audiencia el próximo 27 de noviembre.

Así lo ha anunciado la propia presentadora en sus redes sociales, donde ha aprovechado para dar las gracias a su equipo, aunque reconocía "la tristeza" y el dolor por el cierre del espacio, que llevaba tres años en emisión. Sàrrias, sin embargo, está también al frente de otro de los programas culturales de la nueva 2Cat: 'Punts de vista'.

"Podría reivindicar la importancia de un programa como el nuestro, dedicado exclusivamente a la cultura, elegido por los profesionales del sector como el Mejor Programa Cultural de televisión de España, pero prefiero dar las gracias", ha comenzado señalando la presentadora y actriz.

"Gracias a un equipo y colaboradoras maravillosos que lo ha dado todo contra viento y marea, defendiendo la Cultura con una ilusión y entrega admirables (no hay adjetivo que esté a la altura de tanta pasión y dedicación)", ha proseguido Sàrrias.

Agradecimiento a los artistas

"Gracias a cada artista, invitada e invitado que ha apreciado el cariño y delicadeza con los que han sido recibidos, y por los abrazos al final de nuestras charlas. Gracias a quienes creyeron en mí para poner cara y, sobre todo, corazón al programa. Y Gracias especialmente a mi preciosa gente, que ha entendido con amor cada encuentro que me he perdido a lo largo de estas temporadas para preparar bien los programas y dar lo mejor de mí", ha detallado.

"Duele… pero mañana la tristeza será el motor para seguir dedicándome a la cultura como actriz y defendiendo la cultura como presentadora. Os aseguro que hasta el último minuto seguiremos, como siempre, dándolo todo por la cultura", ha finalizado.

Magacín diario desde Madrid

El cierre de 'Culturas 2' se produce después de que RTVE haya confirmado que prepara un nuevo magacín cultural para La 2 que ampliará y potenciará la actual oferta cultural de la corporación. Será un programa diario de producción propia, realizado en los estudios de Prado del Rey, "que reforzará la vocación de servicio público de RTVE con una nueva propuesta de divulgación cultural ambiciosa e innovadora", según la corporación.

El nuevo magacín dará cabida a diferentes contenidos culturales: música, literatura, cine, artes escénicas y nuevas tendencias, con secciones que incluirán entrevistas, críticas y recomendaciones.