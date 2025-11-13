‘Cazadores de imágenes’: Silvia Abril, Mario Vaquerizo y Arturo Valls buscan las fotografías más impresionantes de animales salvajes

Los animales y la naturaleza se convierten en los grandes protagonistas de 'Cazadores de imágenes', el nuevo programa de La Sexta donde el presentador -el fotógrafo e 'influencer' Gotzon Mantuliz- y los invitados -en este caso, Arturo Valls, Mamen Mendizábal, Silvia Abril, Miguel Ángel Muñoz, Mario Vaquerizo y Patricia Conde- se mantienen en un segundo plano. En este novedoso formato de Atresmedia, que se estrena este miércoles por la noche, el gran reto es conseguir imágenes de animales como el tiburón tigre, la anaconda, los gorilas y el lince ibérico, entre otros, en lugares como Brasil, Maldivas, Alaska y Uganda.

Sin embargo, la naturaleza es imprevisible y no siempre es fácil conseguir las imágenes deseadas. "Los protagonistas son los animales y ellos deciden si aparecen o no y de qué manera", explica Mantuliz, que documenta todos sus viajes y aventuras para sus más de 700.000 seguidores de Instagram. "Teníamos que intentar aumentar las probabilidades de cada encuentro todo lo que pudiéramos. Yo tenía claro que quería que los encuentros fuesen cara a cara, que no hubiese barreras, que no se viesen desde un coche o un barco, sino que fuesen a pie o en el agua", añade. Unas fotografías que después se publicarán en la revista National Geographic.

Silvia Abril y Gotzon Mantuliz en Baja California / ATRESMEDIA

En esta ocasión, todos los encuentros con animales fueron fructíferos, pero podría no haber sido así. "En esta primera temporada hemos tenido una suerte extraordinaria porque nos han pasado cosas increíbles y hemos conseguido los objetivos, pero podría no haber sido así, yo avisé al equipo antes de ir, y eso creo que reflejaría mucho mejor la realidad y la dificultad del tema", expone el presentador.

Encuentros increíbles

El programa reúne a grandes rostros del panorama televisivo en sus viajes particulares junto a Mantuliz. Arturo Valls se adentrará en los bosques españoles para buscar al lince ibérico; Mamen Mendizábal viajará hasta Maldivas para enfrentarse al tiburón toro, y Silvia Abril buceará entre mantas mobulas en Baja California. La aventura continuará con Miguel Ángel Muñoz, que explorará la selva brasileña en busca del jaguar y la anaconda; Mario Vaquerizo, que convivirá con gorilas en Uganda, y Patricia Conde, que se desplazará hasta Alaska para encontrarse cara a cara con osos salvajes.

"Los encuentros han sido alucinantes porque lo que te transmiten los animales es algo que no puedes vivir de ninguna otra manera", detalla el comunicador. Entre los momentos más especiales recuerda el encuentro entre Vaquerizo y los gorilas, que dejó al artista "sin palabras" y "llorando de lo que estaba sintiendo", y el acercamiento de Abril al tiburón ballena en Baja California. Pero también hubo momentos de tensión, como el cruce de Muñoz con la anaconda, que salió "temblando del miedo", o la apromación de Conde a "dos metros" de los osos. "Con los animales siempre hay que tener mucho respeto, saber dónde estás y quién manda", manifiesta el presentador.

Naturaleza en 'prime time'

Durante el camino también se encontraron con otras sorpresas. "A Brasil fuimos con el objetivo de fotografiar un jaguar, pero el animal securario era la anaconda, cosa que era algo muy difícil. Sin embargo, tuvimos un encuentro tan potente, tan extraordinario y tan increíble que finalmente la foto que publicamos en la revista National Geographic fue la de la anaconda y no la del jaguar", detalla Mantuliz.

El programa confirmó su segunda temporada, que ya ha empezado a grabarse, incluso antes de su estreno. "Es bastante novedoso que salga un programa así en el 'prime time'. Estoy muy agradecido y encantado de que la naturaleza y los animales ocupen un hueco en una franja tan importante, algo que es dificilísimo, y lleguen al mayor número de gente posible", expresa Mantuliz. El creador de contenido también reivindica la importancia de un programa como este para "acercar estos animales y estas maravillas del planeta que tenemos para que la gente sea consciente de lo que hay y que se preocupe y se moleste en protegerlo".