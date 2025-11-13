RODAJE EN CANARIAS
Can Yaman protagoniza ‘El laberinto de las mariposas’, el thriller romántico español de 2025
Completan el elenco de esta serie María de Nati, Andrea Duro, Félix Gómez, Noa Rollón, Michelle Calvo, Leander Vyvey, Paco Tous, Marta Solaz, Víctor Clavijo, Antonio Gil y Jorge Suquet.
Adolfo Rodríguez
Secuoya Studios lanza ‘El laberinto de las mariposas’, un thriller romántico español de ocho episodios que marca el debut en España de la estrella internacional Can Yaman, protagonista de éxitos como ‘Sandokan’. Esta nueva serie española 2025 promete intriga, emoción y un elenco destacado en la serie Secuoya Studios.
Secuoya Studios presenta la producción de ‘El laberinto de las mariposas’, un ambicioso thriller romántico de ocho episodios protagonizado por la estrella internacional Can Yaman (‘Sandokan’, ‘El Turco’, ‘Viola come il mare’). La producción supone el debut de la estrella turca en una serie rodada en España y en español, junto a un elenco de primer nivel formado por María de Nati (‘Las pelotaris 1926’), Andrea Duro (‘La favorita 1922’), Félix Gómez (‘La Caza’), Noa Rollón (Cristo y Rey’), Michelle Calvo (‘Entrevías’), Leander Vyvey (‘Punto Nemo’), Paco Tous (‘El cuento del lobo’), Marta Solaz (‘Daddy Daughter Trip’), Víctor Clavijo (‘La Frontera’), Antonio Gil (‘Celeste’) y Jorge Suquet (‘Cuando nadie nos ve’).
La dirección corre a cargo de Alberto Ruiz Rojo (‘Montecristo’) e Iñaki Peñafiel (‘Perdida’), que aportan su larga y reconocida experiencia en la ficción televisiva.
La serie cuenta con la producción ejecutiva de Eduardo Galdo (‘La Encrucijada’), creador de la idea original, junto a Lele Portas (‘Heridas’) como productora ejecutiva. Ángela Obón (‘4 estrellas’) y Daniel Corpas (‘Cuando nadie nos ve’) firman el guion, que ofrece una narrativa apasionante llena de intriga, acción y profundidad emocional.
Sinopsis
Un agente secreto con un historial impecable es traicionado y se convierte en el hombre más buscado de España. Mientras lucha por limpiar su nombre y desenmascarar a quienes pretenden perpetrar un robo millonario de las arcas del Estado, descubrirá que el amor puede ser su mayor debilidad… o su única salvación.
