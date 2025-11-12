En 'El Hormiguero'
Juan del Val acusa a TVE de manipular la información e incendia la batalla de las audiencias
El colaborador de Antena 3 dedicó unos minutos a criticar a la competencia un día después de la histórica victoria de 'La revuelta' sobre 'El Hormiguero'
Kevin Rodríguez
Un día después de la histórica victoria de 'La revuelta' sobre 'El hormiguero' con las visitas de Rosalía y Andy, Juan del Val echó leña al fuego en la batalla de las audiencias acusando a TVE de manipular la información.
El programa de Pablo Motos abordó en sus últimos minutos la dimisión del director general de la BBC, Tim Davie, tras acusaciones de parcialidad y manipulación. Una noticia que sirvió para entrar de lleno a opinar sobre la línea editorial de la cadena pública.
"Podemos protestar todo lo que queramos con esto, y estoy totalmente de acuerdo, pero también creo que la culpa la tenemos los ciudadanos", comenzaba su reflexión el reciente ganador del Premio Planeta.
"Los ciudadanos deberíamos ser igual de críticos cuando ves que una televisión pública está manipulando la información... Es lo que sucede ahora en TVE, sin ninguna duda, y en la mayoría de autonómicas, por no decir en todas", apuntaba el escritor.
"Es un instrumento político y los ciudadanos lo toleramos. Deberíamos no tolerarlo, ser igual de beligerantes. Ahora mismo, un votante del PSOE podría ser igual de beligerante con Telemadrid que con TVE. Esto es lo que no se puede consentir y la culpa la tenemos nosotros", se quejaba desde la tertulia de 'El hormiguero'.
- Borrasca Claudia en Tenerife: la Aemet activa avisos por lluvia, viento y oleaje en Tenerife ante la llegada de la borrasca Claudia
- Multa de 3.000 euros a un campo de fútbol de Santa Cruz de Tenerife por vender alcohol
- Canarias se blinda contra la borrasca Claudia: clases suspendidas, senderos y playas cerradas y alerta en todas las islas
- Una de las cafetería más completas de Tenerife está en la capital: productos artesanales, cocina española y argentina y un ambiente acogedor
- La provincia de Santa Cruz de Tenerife tiene más de 20 zonas inundables: consulta si tu casa o tu trabajo está en riesgo ante la llegada de la borrasca Claudia
- La AEMET pide a la población de estas islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que no salga a la calle ante los avisos amarillos y naranjas de la borrasca Claudia
- La mejor pastelería de Canarias está en Tenerife: tiene los mejores croissants de pistacho de la isla
- La borrasca ‘Claudia’ golpeará con fuerza a la provincia de Santa Cruz de Tenerife: lluvias de hasta 100 litros por metro cuadrado y rachas muy fuertes de viento