Silencio roto
Pablo Motos y Juan del Val abordan con estas palabras la dimisión de Carlos Mazón y defienden a Maribel Vilaplana
Tras su silencio en el programa del lunes, el presentador de Antena 3 abrió la tertulia del martes preguntando “¿Y ahora qué?”, provocando distintas posturas entre sus colaboradores
Carlos Merenciano
Después de pasar por alto la polémica dimisión de Carlos Mazón en el programa del lunes, Pablo Motos decidió referirse al asunto en la tertulia del martes, 4 de noviembre, en 'El hormiguero'. El presentador, que había dedicado su monólogo anterior al homenaje por las víctimas de la DANA, rompió su silencio con una pregunta directa: “Mazón ya ha dimitido, aunque seguirá en funciones hasta encontrar su sucesor. ¿Y ahora qué?”.
A partir de ahí, el debate se centró en el futuro político de la Comunidad Valenciana. María Dabán explicó las opciones que se barajan para formar un nuevo gobierno, destacando el ascenso de Vox en las encuestas. Rubén Amón planteó un escenario alternativo: “Si el PSOE fuera un partido responsable, debería permitir que el candidato del PP fuese presidente y así no tendríamos que hablar de la ultraderecha como amenaza”. Juan del Val, por su parte, discrepó: “Creo que lo más sano sería convocar elecciones. Así sabremos qué quiere realmente la gente”.
El escritor también valoró la figura del expresident: “Mazón es soberbio. Parece que reconoce errores, pero nunca lo hace del todo. Se ha enredado tanto en sus mentiras que ya no sabe cómo asumir responsabilidades”. Según Del Val, su salida “ha sido un error más en una larga lista de decisiones mal gestionadas”.
El debate tomó un nuevo rumbo cuando Motos mencionó el caso de Maribel Vilaplana, exdirectora de comunicación del Consell: “Se le ha hecho la vida imposible, ha sido lapidada mediáticamente”. Del Val coincidió: “Si hubiera sido un hombre, no se habría especulado tanto. Es un ejemplo claro de machismo social”. Tras esas palabras, el presentador optó por cerrar el tema sin añadir más comentarios, dando paso a la siguiente sección del programa.
- Narcotráfico en Tenerife: Una decena de detenidos y un registro fallido en el norte de la Isla
- Adiós a esperar la guagua bajo el sol y la lluvia: una campaña rehabilitará 2.251 paradas en Tenerife
- La inauguración de las nuevas urgencias de La Candelaria ya tiene fecha: el nuevo edificio abrirá sus puertas a finales de noviembre
- Santa Cruz de Tenerife tendrá hidroaviones turísticos: la empresa Surcar asegura que no se detendrá hasta conseguirlo
- Decenas de muebles bloquean una acera en Santa Cruz y lanzan una reflexión: “¿Tan difícil es llamar al servicio de limpieza?”
- Santa Cruz quiere convertir la estación del Jet Foil en un mercado gastronómico
- Nuevas viviendas en Tenerife: el Cabildo invertirá 21 millones en construir 120 inmuebles
- El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ya tiene escenario: un decorado con 'ritmos latinos' y diseñado desde Gran Canaria