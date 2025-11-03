Polémica en RTVE: el Consejo de Informativos censura a Gonzalo Miró por opinar sobre la DANA y Mazón en ‘Directo al grano’ y le acusa de "mala praxis"

El Consejo de Informativos de TVE (CdI) ha emitido un duro comunicado interno contra Gonzalo Miró por sus polémicas palabras en el programa 'Directo al grano', donde ironizó sobre la versión de Carlos Mazón durante la DANA que devastó Valencia. En su intervención del 7 de octubre, el presentador dijo en directo: “De momento, no sabemos qué pasó en esa comida tan larga de Carlos Mazón, no sabemos si estaba despierto o dormido, si tenía los pantalones puestos o quitados, cuál era su tasa de alcohol en sangre... eso todavía no lo sabemos”.

Las declaraciones, emitidas en una franja informativa de La 1, provocaron malestar entre los sindicatos de RTVE y abrieron una investigación interna. El CdI, que mantiene tensiones con la actual dirección de la corporación, concluye ahora –en un documento al que ha tenido acceso Vertele– que se trata de “un claro caso de mala praxis” que vulnera tanto el Manual de Estilo como el Estatuto de Información y la Ley General de Comunicación Audiovisual. “Es inaceptable que un presentador, que no debe dar opinión, lo haga con supuestos hechos no documentados, sin fundamento ni prueba. Aunque sea personal externo contratado por una productora, debe cumplir con nuestra normativa”, reza el documento.

El Consejo reprocha además a la dirección de RTVE su “falta de colaboración” y denuncia que no se haya rectificado ni respondido a los requerimientos enviados. En el comunicado, el organismo asegura haber preguntado directamente a Esther González Garín, directora de Magacines, quién autorizó la intervención y si se consideraba apropiada para un programa informativo. La única respuesta, fechada el 22 de octubre, fue que la dirección “no tiene competencias” sobre los contenidos de actualidad, argumento que el CdI rechaza, citando la Ley 17/2006 y el Estatuto de Información como base de su autoridad.

El texto también advierte de que RTVE “no puede combatir la desinformación recurriendo a opiniones como esta”, recordando que los profesionales del ente deben mantener “una actitud neutral” y evitar “expresiones injuriosas o insinuaciones insidiosas”. Además, el CdI aprovecha el caso para felicitar a los periodistas del Centro Territorial de Valencia, que consiguieron las imágenes del Cecopi difundidas por el Telediario, y que consideran un ejemplo de “rigor informativo” frente a los excesos de 'Directo al grano'.

El organismo estudiará en los próximos días “cómo actuar dentro de sus competencias y responsabilidades” ante la falta de respuesta de la dirección, mientras la polémica sigue creciendo en torno a los límites entre opinión y periodismo dentro de la radiotelevisión pública.