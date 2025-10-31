Vuelve con fuerza
Lydia Lozano regresa a ‘¡De Viernes!’ tras el ingreso hospitalario de su marido y la publicación de sus polémicas fotos llorando
La periodista vuelve al programa tras dos semanas ausente para hablar del delicado estado de salud de Charly
Carlos Merenciano
El regreso más esperado se producirá este viernes en el plató de ‘¡De Viernes!’. Lydia Lozano retomará su silla de colaboradora después de dos semanas apartada de la televisión por el ingreso hospitalario de su marido, Charly, con quien lleva más de 35 años de matrimonio. La periodista, visiblemente afectada en las imágenes publicadas por una revista, hablará por primera vez de este duro trance personal y de cómo está afrontando la situación límite de salud de su pareja.
La entrega también contará con la presencia de Gloria Camila Ortega, recién expulsada de ‘Supervivientes All Stars’. La hija de Rocío Jurado reaparecerá en el programa para valorar todo lo que ha sucedido en su familia durante su estancia en Honduras, incluida la reaparición televisiva de Rocío Flores y las declaraciones de su tío Amador Mohedano. Además, hará balance de su paso por el reality, en el que sorprendió por su fortaleza y su reconciliación con Iván González.
Otro de los momentos más esperados llegará con la intervención de Álvaro Molina, promotor del dúo Andy y Lucas, que se sentará por primera vez en televisión para contar los entresijos de la exitosa carrera del grupo y las razones de su ruptura artística. Molina, cuya expareja mantuvo una relación con Lucas, revelará episodios desconocidos del pasado y detalles sobre el deterioro de la relación entre ambos músicos.
Por su parte, el cantante Jorge González visitará el programa junto a su compañera de baile Gemma Domínguez, con quien se ha convertido en una de las parejas más destacadas de ‘Bailando con las estrellas’. Ambos hablarán de su evolución en el concurso, de los momentos más emotivos vividos en el escenario y de los retos que afrontan de cara a la recta final del talent show.
- ¿Qué pasará con el Balneario de Santa Cruz de Tenerife?: el alcalde exige al Gobierno que no lo deje caer
- El barrio de Tenerife que supera a Estados Unidos con su increíble Halloween: sus calles son una ciudad del terror
- La primera gatería de Canarias: un local en Santa Cruz para tomar café rodeado de gatos
- Santa Cruz de Tenerife trasladará el Depósito Municipal de Vehículos a los solares del Pancho Camurria
- Así es el restaurante favorito de William Levy en Tenerife: carnes, vistas al Atlántico y recomendado por la Guía Michelín
- El restaurante de Tenerife con el pollo al ajillo más famoso de la isla: abierto desde 1988
- Entra en vigor en Tenerife el cobro del céntimo forestal al repostar carburante
- La ampliación del tranvía, la creación de ecobulevares y la mejora de los barrios: propuestas para alcanzar la Santa Cruz 'soñada'