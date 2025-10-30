Estas son las 7 películas imprescindibles para ver en Halloween según la IA

Cada uno decide como celebrar Halloween, hay quienes disfrutan de una buena fiesta y quienes prefieren quedarse en casa disfrutando de las películas más terroríficas.

Estos son algunos de los títulos que no pueden faltar este Halloween 2025.

El Exorcista (1973) - Amazon Prime Video

Es una película de terror sobrenatural estadounidense que relata los hechos de la posesión diabólica y del exorcismo al que fue sometida Regan MacNeil, una niña de doce años. Dirigida por William Friedkin, recibió dos Premios Oscar, cuatro Globos de Oro y el Premio Saturn a la mejor película de terror.

Halloween (1978) - Filmin y Movistar+

Durante la noche de Halloween, Michael, un niño de seis años, asesina a su familia con un cuchillo. Tras ello, es ingresado en un psiquiátrico del que huye 15 años después, en la víspera de Halloween. El psicópata vuelve al pueblo y sigue cometiendo una serie de asesinatos mientras un profesional le sigue la pista.

Dirigida por John Carpenter, en 1979 recibió el Premio de la Crítica en el VII Festival de cine fantástico de Avoriaz y ese mismo año la Asociación de Críticos de Lo Ángeles le otorgó el Premio Nueva generación.

El Resplandor (1980) - HBO Max

Jack Torrance se traslada con su mujer y su hijo al hotel Overlook, en Colorado, para encargarse de las instalaciones mientras permanece cerrado por la temporada de invierno. Sin embargo, poco después de su llegada, Jack empieza a padecer trastornos de personalidad, acompañados de extraños sucesos y fenómenos paranormales.

La película dirigida por Stanley Kubrick estuvo nominada a diferentes premios, pero tan solo obtuvo El de Mejor actor de reparto (Scatman Crothers) en los Premios Saturn de 1980.

Scream (1996) - Netflix

Un año más tarde del asesinato de su madre, Sidney vuelve a vivir una pesadilla cuando un nuevo asesino enmascarado aterroriza su barrio.

Scream es una saga que cuenta con seis películas y la séptima se estrenara el próximo 2026. En los Premios Saturn ha ganado mejor película de terror, mejor guion (Kevin Williamson) y mejor actriz (Neve Campbell)

It (2017) - HBO Max

Empiezan a desaparecer niños en Derry (Maine), un grupo de amigos intenta lidiar con sus miedos y enfrentarse a Pennywise (el payaso), cuya historia de asesinos y violencia se remonta siglos atrás.

Es una adaptación cinematográfica de la novela de Stephen King "It"

Háblame (2022) - Prime Video

Está considerada una de las mejores películas de terror de los últimos años, donde la adolescente Mía empieza a invocar espíritus utilizando una mano de cerámica embalsamada con poderes. Al saltarse las reglas, la joven empieza a ver seres queridos muertos que le hablan con malas intenciones y consecuencias.

Hereditary (2018)

En la casa de los Graham empiezan a suceder hechos extraños tras la muerte de la abuela. Annie, su hija, hereda la vivienda e intenta mantener unida la familia, pero su hija empieza a ver fantasmas y a revelar el lado oscuro.