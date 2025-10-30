'El 1%' vuelve líder con su mejor dato histórico y el homenaje a las víctimas de la DANA lidera la tarde

'El 1%' volvió anoche a Antena 3 liderando con holgura su franja al reunir a un 16% y 1.185.000 espectadores frente al televisor para ver el estreno de su segunda temporada. Se trata de su mejor dato histórico, por lo que a pesar de la espera, el programa demuestra su gran valor y capacidad de enganchar al público.

Además, en una noche marcada por los especiales de la DANA, que no convencen en laSexta con 'El Objetivo' (5,4%), ni en Cuatro con 'Callajeros' (4,4%). Tampoco enganchó el final de 'Sin gluten', que se despidió con mínimo al congregar al 9,6% y 676.000 televidentes.

Por la tarde, el homenaje de Estado a las víctimas de la DANA un año después triunfa en La 1 y lidera su franja con un gran 16,6% y 1.338.000 adeptos.