Gala 6
'OT 2025' celebró su 24 aniversario con el recuerdo de Chenoa a Álex Casademunt y un nuevo expulsado
El programa también vivió su expulsión menos igualada con una contundente victoria
Kevin Rodríguez
'OT 2025' celebró anoche en su gala 6 el 24 aniversario del concurso con una Chenoa muy emocionada: "Estoy superorgullosa de haber estado en la primera de todas y quería mandar un beso fuerte a todos mis compañeros, en especial a la familia de Álex Casademunt".
Tras el breve mensaje, el talent show inició su gala con todos sus concursantes cantando 'Make your own kind of music', de Paloma Faith. Seguidamente, los dos nominados hicieron su interpretación: Lucía Casani optó por cantar 'Tu falta de querer' mientras que Max se decantó por 'You Will be found'.
Una vez terminado el turno de los nominados, el resto de compañeros hicieron sus actuaciones y esperaron al veredicto de la audiencia, que fue bastante claro. El 69,5% de los espectadores decidieron salvar a Lucía, por lo que Max se convertía en el nuevo expulsado.
Por su parte, Tinho consiguió ser el favorito del público y pudo cruzar la pasarela. A él se unieron luego Guille Toledano, Lucía, Crespo, Claudia, Cristina y Téyou, todos salvados por el jurado.
Por lo tanto, María Cruz, Olivia, Laura y Guillo quedaron en peligro. Al último lo salvaron los profesores y los compañeros eligieron a la primera para que pudiese cruzar la pasarela, dejando a Olivia y Laura en la palestra. Una de ellas abandonará la academia la próxima semana.
- El actor turco de moda, en Tenerife: tras su paso por 'La Revuelta', Can Yaman se deja ver en la isla
- Hallan el cadáver de una mujer en su vivienda en Tenerife
- Puerto de la Cruz soluciona la falta de aparcamientos con 30 millones de inversión
- Los secretos del robo a Iker Casillas: La asistenta, su marido y una 'mala relación' con Sara Carbonero
- Grandes retenciones en la autopista del sur de Tenerife al caer una persona desde un puente
- Un viaje en las Naciones Unidas de la 467, la guagua más abarrotada y diversa de Tenerife
- El jurado oficial se decanta por el cartel digital de Alfonso Bravo para el Carnaval de Santa Cruz
- Un estudio ahonda en el estilo de vida de los guanches en El Teide y en su comportamiento ante el riesgo volcánico