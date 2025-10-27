'El tiempo justo'
Iker Casillas estalla contra el ladrón confeso que entró a robar a su casa: "Hay que ser mongolo"
El excancerbero hizo declaraciones al programa de Joaquín Prat, que el viernes había conseguido la confesión del ladrón
Kevin Rodríguez
El pasado viernes, 'El tiempo justo' consiguió el testimonio en exclusiva del autor del robo en la casa de Iker Casillas. El ladrón, pareja de la empleada del exportero del Real Madrid habló para el programa de Joaquín Prat de cómo se produjeron los hechos.
"Fue un error, no hubo mala intención”, aseguró el hombre que además detalló que su pareja tuvo acceso a los relojes de alta gama que intercambió "sin pensar queIker se daría cuenta".
Y este lunes, también 'El tiempo justo' ha tenido acceso a declaraciones de Casillas valorando los hechos: "Pero si ya lo ha contado el ladrón… hay que ser mongolo, país de pandereta".
"¿Cómo iba a pensar ella que no me iba a dar cuenta de que esos relojes no eran los míos?", se pregunta el deportista que asegura que el caso ya está en manos de sus abogados: "Yo, demanda y fuera. Abogados, yo no pierdo el tiempo".
Por último, el guardameta recalcó que faltan tres relojes que le sustrajeron: "No se los ha llevado el Espíritu Santo". Además, el también exjugador de la Selección española confirmó que la empleada "no volverá a trabajar" en su casa.
- Santa Cruz de Tenerife registra una media de 37 incidencias diarias por incumplimientos del contrato de limpieza
- Dos policías locales y una conductora heridos en una colisión en Tenerife
- El actor turco de moda, en Tenerife: tras su paso por 'La Revuelta', Can Yaman se deja ver en la isla
- El fiscal acusa a dos farmacéuticos y un médico por una estafa millonaria a la sanidad canaria
- El viejo chalet de Teno, más antiguo que el parque rural
- Tenerife y Gran Canaria se unen para exigir a la DGT grúas en las autopistas que eviten atascos
- El Rosario, Tegueste y Candelaria: a las rentas más altas les gusta la tranquilidad
- Una freiduría de Tenerife 'sabe y huele como Sevilla': en este bar de Candelaria puedes comer producto fresco del mar al mejor precio