Cristina Pedroche anuncia un cambio histórico en las Campanadas de Atresmedia: simulcast en Antena 3, laSexta y Atresplayer y un despliegue insólito: "Va a ser la Super Bowl"

Atresmedia revolucionará este año sus Campanadas de Nochevieja. Por primera vez, Cristina Pedroche y Alberto Chicote conduciran una potente y novedosa retransmisión de las uvas televisivas, que podrá verse en Antena 3, laSexta y Atresplayer en simulcast, como ha adelantado la presentadora en 'Y ahora, Sonsoles'.

"Este año no van a ser unas Campanadas al uso. Va a ser como la Súper Bowl, el gran evento del año. Una retransmisión simultánea que se verá en todo el mundo. Va a ser a lo grande y lo haremos desde la terraza del año pasado. Voy a ser la Beyonce vallecana y por supuesto estaré con Alberto Chicote", le ha contado a Dondoñes Ónega. Pedroche ha apuntado además que ya tiene traje de este año: "Está más que preparando, aunque siempre hay detalles que rematar. Y la idea del discurso y el mensaje que quiero lanzar, ya está en mi cabeza".

De esta manera, Atresmedia se adelanta a su competencia y anuncia que refuerza su retransmisión de Nochevieja, que aunque el año pasado se mantuvo con gran éxito de audiencia, se vio superada por la de RTVE liderada por David Broncano y Lalachus. Por primera vez, renuncia a hacer un doble especial en sus dos cadenas principales, potenciando de esta manera la más importante y ahorrando costes.

Para su especial de fin de año de 2025 Atresmedia asegura que prepara una producción de gran formato, con un despliegue técnico y humano sin precedentes, que se sumará a la expectación que cada año genera el vestido de Cristina Pedtoche.