Nueva etapa
Telecinco refuerza sus informativos: Ángeles Blanco se une a Franganillo y competirá en audiencia con su marido, Vicente Vallés
La cadena trata de relanzar la edición nocturna de sus informativos, que se mueve en torno al 7% y 8% de audiencia.
Redacción Yotele
'Informativos Telecinco' prepara una reformulación con la incorporación de Ángeles Blanco a la edición nocturna para acompañar a Carlos Franganillo a partir del próximo lunes 3 de noviembre. De esta manera, la periodista pasará a competir directamente con su marido, Vicente Vallés, que lidera cada noche con el noticiero de Antena 3.
Blanco cambia el mediodía por la noche para reforzar el informativo e intentar impulsar sus audiencias, que se mueven en torno al 7% y 8% de share. Además, la cadena prepara un nuevo enfoque narrativo y audiovisual para hacer sus espacios informativos más atractivos.
Ángeles Blanco actualmente presenta cada tarde la edición de las 15:00 horas junto a Isabel Jiménez, que a partir de noviembre se quedará en solitario al frente de las noticias, siguiendo el modelo de Antena 3, que en la sobremesa tiene a Sandra Golpe y por la noche a la pareja formada por Vicente Vallés y Esther Vaquero.
- El bodegón moderno que reúne gastronomía canaria entre jardines y sabores únicos en La Orotava
- Un parking en altura de 850 plazas, un túnel de acceso y pasarelas: medidas para mitigar el colapso del Puerto de Los Cristianos
- Estos son los cinco finalistas al cartel anunciador del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: de Celia Cruz a una caja de cartón
- Las excavaciones de la plaza de la Catedral de La Laguna serán clausuradas tras diez años
- Buscan a un menor desaparecido en Tenerife
- Estiman que Ione, el desaparecido de 13 años en Tenerife, está con un familiar
- La Virgen de Candelaria llega por autopista a la cárcel Tenerife II
- Muere atropellado un trabajador del servicio de carreteras en la TF-1 a la altura de Fañabé