Telecinco cambia su estrategia con 'Agárrate al sillón' y alarga su emisión: ahora también se verá los fines de semana
El concurso de Telecinco presentado por Eugeni Alemany amplía su emisión a siete días por semana e incorpora cambios en su mecánica para aumentar la emoción y el ritmo competitivo
Carlos Merenciano
Telecinco refuerza su franja de la tarde del fin de semana con ‘Agárrate al sillón’, el concurso presentado por Eugeni Alemany y producido en colaboración con Bulldog TV, que desde esta semana pasará a emitirse todos los días de la semana, de lunes a domingo, a las 20:00 horas. La buena acogida del formato ha llevado a Mediaset a extender su emisión al fin de semana, consolidando el espacio como una de las principales apuestas de entretenimiento diario de la cadena.
Además, el programa incorporará novedades en su mecánica a partir de este viernes con el objetivo de aumentar la tensión y el dinamismo de las partidas. La primera gran incorporación serán los duelos eliminatorios, que enfrentarán a los dos concursantes con menor puntuación en cada una de las tres primeras rondas de cada entrega. Estos duelos irán reduciendo paulatinamente el número de aspirantes que optan a retar al campeón en el ansiado sillón, intensificando así la competencia entre los participantes.
La segunda gran novedad será ‘La Recta Final’, una trepidante ronda que decidirá quién logra el pase al enfrentamiento decisivo. En ella, los dos mejores aspirantes de la fase 'Parte y Reparte' se medirán en una carrera contrarreloj de 60 segundos para acumular la máxima puntuación posible. El campeón, además, podrá otorgar 5 segundos extra a uno de los candidatos, en un giro estratégico que podría cambiar el rumbo del juego.
El ganador de esta ronda se enfrentará finalmente al vigente campeón en ‘El Gran Duelo’, el momento más esperado del formato, donde estará en juego no solo el sillón, sino también los privilegios y la continuidad del reinado del líder del programa.
