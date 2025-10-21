'La revuelta'
Gabriel Rufián explicó su vídeo filtrado con Ester Expósito y celebró su victoria sobre 'El Hormiguero'
El político fue invitado en 'La revuelta' y habló de política, pero también tuvo ocasión para responder sobre el vídeo con la actriz y las preguntas clásicas
Kevin Rodríguez
Gabriel Rufián visitó anoche 'La revuelta' después de unos mensajes intercambiados en redes entre el programa y el político. El líder de ERC en Madrid respondió en el programa al vídeo muy comentado donde baila con Ester Expósitoy celebró esta mañana la victoria del programa de Broncano sobre 'El Hormiguero'.
Días antes de acudir al show, el político fue noticia por un vídeo filtrado donde se le veía bailando junto a Ester Expósito, disparando los rumores, por lo que Broncano se decidió a preguntarle sobre el tema.
Y aunque se dudaba si era realmente Rufián el que estaba junto a Ester Expósito, algo que el diputado confirmó: "Iba con unos amigos, porque uno de ellos se casa, y coincidimos con otro grupo de amigos en el que estaba una actriz maravillosa y simpatiquísima como Ester Expósito. Ella bailó con todo el mundo; durante un minuto me tocó a mí y me grabaron, sin más", comentó.
Además, el político se pronunció sobre la audiencia conseguida por el programa. Rufián ya avisó que prefiería grabar el programa "mejor durante (El hormiguero) y les ganamos". Este martes, el político citaba un mensaje de 'La revuelta' donde decía Broncano que no ganaría a 'El Hormiguero' porque "no somos un equipo": "Un poco sí", contestaba Rufián.
- Puerto de la Cruz recibe a su tercer hotel de 5 estrellas
- Pedro y Silva quieren regalar a Tenerife un partido único: leyendas canarias y mundiales en el Heliodoro en 2026
- El bodegón moderno que reúne gastronomía canaria entre jardines y sabores únicos en La Orotava
- ¿Volverá a tener terrazas de verano Santa Cruz de Tenerife?: el paseo del Palmétum incluirá dos zonas de ocio y restauración
- Así es el restaurante que no te puedes perder en Santa Cruz de Tenerife: el aguacate es el auténtico protagonista de cada plato
- Estos son los cinco finalistas al cartel anunciador del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: de Celia Cruz a una caja de cartón
- Buscan a un menor desaparecido en Tenerife
- Tres afectadas por humo en un incendio en una vivienda de Tenerife