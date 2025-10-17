'Pasapalabra' pone en juego el mayor bote de su historia

'Pasapalabra' va de récord en récord. Este jueves, Manu Pascual ganó la silla azul y se convirtió en el participante más longevo del veterano concurso, con 361 programas. Pero es que el próximo lunes, 20 de octubre, él y Rosa Rodríguez, su contrincante, lucharán por hacerse con el mayor bote de 'Pasapalabra': 2.278.000 euros.

Se trata de la mayor cantidad de dinero acumulada en el concurso hasta la fecha. El anterior récord era de 2.272.000 euros, que fue el bote que se embolsó en marzo de 2023 Rafa Castaño al completar 'El Rosco' con 25 aciertos consecutivos.

Ese premio histórico superó el botín anterior de Eduardo Benito, que se llevó 2.190.000 euros en 2006 al acertar todas las palabras del último juego del famoso concurso presentado por Roberto Leal.

Cifra en aumento

Aunque el bote haya llegado ya a los 2.278.000 euros, la cifra puede ir en aumento si los concursantes no completan el rosco este lunes y no logran hacerse, por el momento, con el dinero acumulado.

El récord del bote acumulado en 'Pasapalabra' llega solo unos días después de que uno de sus actuales participantes, Manu, se haya convertido en el concursante con más ediciones a sus espaldas.

Manu, el concursante más longevo

El madrileño comenzó su aventura en el concurso de Roberto Leal el pasado 17 de mayo de 2024. Su compañera Rosa, por su parte, debutó en el concurso el 19 de noviembre de 2024.

Al haber llegado este jueves a los 361 programas, Manu superó así a Orestes Barbero, el concursante que hasta ahora ostentaba el récord de longevidad, con 360 participaciones.

Por detrás quedaban otros participantes como Pablo Díaz, que llegó a los 260 programas y ganó el bote en 2021; Moisés Laguardia, con 245 programas; Rafa Castaño, que necesitó 197 tardes para llevarse el mayor bote de 'Pasapalabra', y Óscar Díaz, con 157 participaciones, que también se fue a casa habiendo completado el rosco.

El concurso más visto

Los récords de 'Pasapalabra' llegan, además, en un buen momento para el programa de Antena 3, convertido en el concurso más visto de la televisión desde hace seis temporadas. En este septiembre-octubre vive su mejor arranque de temporada de los últimos tres años.

Desde el 12 de agosto de 2024 ha liderado todos los días de forma ininterrumpida. Además, en este 2025 obtiene el 60% de los minutos de oro, en lunes-viernes, el que cuenta con más minutos de oro del año