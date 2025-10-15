Juan del Val, el polémico tertuliano de 'El hormiguero' que ha ganado el Premio Planeta 2025

Juan del Val (Madrid, 1970), el reciente nuevo ganador del Premio Planeta, se define como "escritor" cuando le piden que se califique a sí mismo. "En la tele soy yo, pero estoy incompleto", le decía en El Periódico a Núria Navarro cuando, hace dos años, presentaba una de sus novelas, 'Bocabesada'.

Pero es que el también columnista, guionista, director, productor y presentador, que en su juventud trabajó incluso como albañil porque no era demasiado buen estudiante, es un rostro muy recurrente en la pequeña pantalla. Sobre todo, gracias a 'El hormiguero' (Antena 3), donde los jueves ejerce de colaborador de las tertulias de actualidad, donde suele coincidir con Tamara Falcó, Cristina Pardo y su mujer, Nuria Roca.

Franqueza

En el programa de Pablo Motos no se muerde la lengua a la hora de repasar los temas más candentes que han marcado la semana, convirtiendo esa franqueza en su sello personal. Aunque ser tan directo le cueste muchas críticas por dar opiniones controvertidas o mojarse políticamente, algo que a él no le preocupa lo más mínimo.

"Vengo de una familia de clase que no llegaba a media y soy nieto de republicanos: el abuelo paterno estuvo nueve años encarcelado por socialista –mi padre le conoció con 12 años– y el materno, que murió dándole yo la mano, estuvo dos años en un campo de concentración. Así que, cuando alguien me da lecciones de izquierdas porque no simpatizo con Sánchez, sinceramente, que se vaya al carajo", aseguraba a El Periódico Del Val.

Juan del Val y Nuria Roca / Archivo

En el programa de Motos llegó a protagonizar una sección, 'El polémico', donde comentaba las cosas que no le gustaban, lo que le ha convertido en un personaje que no suele dejar indiferente a la audiencia.

'El hormiguero' no es el único programa en el que podemos verle ahora mismo en pantalla. Los fines de semana participa en 'La Roca', el magacín de sobremesa de La Sexta que presenta Nuria Roca y que va ya por su quinta temporada, donde no es raro que el matrimonio bromee sobre cuestiones de su día a día como pareja.

Tres hijos con Nuria Roca

Con su mujer, con la que lleva casado 25 años y tiene tres hijos (Juan, Pau y Olivia), siempre ha formado un buen equipo. Porque 'El hormiguero' y 'La Roca' no ha sido su única experiencia laboral juntos. Con ella ya había copresentado en la radio 'Lo mejor que te puede pasar', en Melodía FM, durante cuatro años, e incluso han escrito dos libros juntos, los dos primeros del reciente Premio Planeta: 'Para Ana (de tu muerto)' y 'Lo inevitable del amor'.

Él ha confesado en alguna ocasión que se enamoró de su mujer cuando presentaba en TVE el concurso 'Waku waku', allá por 1998. "Ella era un ser de luz con un vestido plateado y pensé que era la mujer más guapa que había visto en mi vida", recordó hace un tiempo en 'El hormiguero'.

Un flechazo

El flechazo fue tal que el escritor se empeñó en entrevistarla solo para conocerla en persona, ya que él escribía para una revista. En el mundo de la comunicación, eso sí, empezó escribiendo de toros, y después pasó por otros medios como Radio Nacional de España.

En su currículum televisivo (ya en solitario) también figuran programas como 'El desafío' (donde ha ejercido de jurado), 'Ya es mediodía' y 'El programa de Ana Rosa'. Y 'Family Feud: la batalla de los famosos', un concurso en el que compitió en una gala. Presentado, por cierto, por su mujer.