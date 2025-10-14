Patricia Pardo estalla contra Alejandra Rubio por dejar plantado a 'Vamos a ver': "Ubícate, nos has hecho un feo en toda regla"

La mañana de este martes en ‘Vamos a ver’ se convirtió en un momento de máxima tensión televisiva. Lo que arrancó como una emisión habitual del magacín matinal de Telecinco terminó con un duro enfrentamiento entre Patricia Pardo y Alejandra Rubio, después de que la presentadora perdiera la paciencia en pleno directo al conocer el comportamiento de su colaboradora en un evento solidario.

Según relató la reportera Nuria Chavero, durante una conexión en directo desde un acto benéfico contra el cáncer al que acudieron Terelu Campos y Alejandra Rubio, la joven decidió marcharse antes de tiempo para evitar responder a las preguntas más comprometidas. “Hemos intentado convencer a Alejandra para que estuviera en la charla, pero creo que ha habido un momento en el que veía venir las preguntas más polémicas y nos ha hecho una auténtica bomba de humo”, explicó la periodista, sorprendiendo a todos los presentes en plató.

En ese momento, Patricia Pardo no pudo contener su enfado. Con gesto serio, tomó la palabra para lanzar un rapapolvo en directo a la colaboradora: “Gracias, Terelu, que siempre demuestras ser una gran profesional, por tu amabilidad, por tu cariño y por ser compañera. Ahora, Alejandra, igual deberías aprender un poquito de tu madre, ¡eh!, porque hace falta…”, sentenció con firmeza, dejando claro su malestar con la actitud de Rubio.

Lejos de rebajar el tono, la presentadora continuó con su reprimenda: “Hace falta tener pocas tablas para dejar plantado al que es tu programa, porque tu compañera es ella, Nuria Chavero. Un poquito desubicada me parece. A ver qué nos cuenta el próximo día que está aquí”, añadió con evidente ironía. Acto seguido, visiblemente indignada, Pardo alzó la voz: “¡No, esto no se hace! Perdonadme, no, esto no se hace. Aquí somos todos muy amables y buenos compañeros con ella, y esto que nos ha hecho es un feo en toda regla. A ver si se ubica un poquito. ¡Ya está bien, ya está bien!”.

La presentadora culminó su intervención con una frase que resonó con fuerza en el plató: “¡Hombre, por favor! El mejor ejemplo lo tiene en su casa”, dijo en referencia a Terelu Campos, dejando claro que el comportamiento de madre e hija dista mucho en cuanto a profesionalidad.

No es la primera vez que Alejandra Rubio protagoniza un desencuentro con sus compañeros en Telecinco. Hace unos meses, Joaquín Prat ya le pidió públicamente que “reflexionara sobre su actitud” en el programa. Ahora, la advertencia le llega de Patricia Pardo, que ha marcado un límite claro: “La paciencia en el equipo tiene un límite”.