'MasterChef Celebrity' lidera con holgura la noche y 'Pretty Woman' cumple en Telecinco

'MasterChef Celebrity' lideró anoche con su nueva gala. El talent show culinario consiguió un buen 14,4% y 741.000 espectadores. En segunda opción queda Telecinco con el nuevo pase 'Pretty Woman', que anota un 11,1% y 666.000 seguidores.

'Renacer' baja del doble dígito y se conforma con un 9,8%, 'Territorio Pampliega' se despide con récord (5,2%) y 'El Objetivo' pincha con su especial sobre Gaza (4,1%).

Por la tarde, 'Aquí la tierra' logra el mejor dato de su temporada con un 14% y 1.336.000 televidentes. También fue día de récord para 'El diario de Jorge', que consiguió un 11,5% y 771.000 adeptos.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 13,8% y 1.631.000

MasterChef Celebrity: 14,4% y 741.000

Antena 3

El Hormiguero: 14% y 1.656.000

Renacer: 9,8% y 658.000

Telecinco

Supervivientes All Stars: Última hora: 8,5% y 986.000

Cine 5 estrellas: Pretty Woman: 11,1% y 666.000

Cuatro

First Dates: 7,2% y 848.000 / 8,3% y 951.000

Territorio Pampliega: 5,2% y 344.000

La 2

Cifras y letras: 4% y 445.000 / 6,4% y 778.000

Cine clásico: El padrino: 4,7% y 418.000

laSexta

laSexta Clave: 4,4% y 472.000

El Intermedio: 6,5% y 778.000

El Objetivo: Especial Gaza: 4,1% y 287.000

LATE NIGHT

Antena 3

Renacer: 5,6% y 155.000

Cuatro

Pasaporte Pampliega: 4,5% y 128.000

El Desmarque: 2,4% y 45.000

laSexta

Cine: Glaciación: 1,9% y 49.000

TARDE

Antena 3

Sueños de Libertad: 12,6% y 1.032.000

Y Ahora Sonsoles: 10,2% y 704.000

Pasapalabra: 20,8% y 1.908.000

La 1

Directo al grano: 10,7% y 839.000

Valle Salvaje: 12,2% y 819.000

La Promesa: 13,6% y 900.000

Malas lenguas: 11% y 819.000

Aquí la tierra: 14% y 1.336.000

Telecinco

El tiempo justo: 8,6% y 641.000

El diario de Jorge: 11,5% y 771.000

Agárrate al sillón: 8,2% y 757.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,6% y 502.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,1% y 347.000

laSexta

Zapeando: 5,7% y 456.000

Más Vale Tarde: 5,1% y 347.000

La 2

Saber y ganar: 1,9% y 171.000/ 5,9% y 513.000

Grandes Documentales: 3,5% y 265.000

Malas lenguas: 6% y 396.000

Espacios increíbles: 1,7% y 128.000

Grandes diseños revistados: 1,9% y 175.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 11,2% y 260.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,2% y 733.000

La ruleta de la suerte: 22% y 1.558.000

La 1

La Hora de La 1: 18,6% y 338.000

Mañaneros 360: 16,9% y 475.000 / 11,5% y 915.000

laSexta

Aruser@s: 13,8% y 190.000 / 13,8% y 278.000

Al Rojo vivo: 8,5% y 280.000

Telecinco

La mirada crítica: 7,4% y 122.000

El programa de AR: 13,3% y 309.000

Vamos a ver: 10,1% y 638.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,5% y 8.000 / 0,9% y 17.000 / 2,7% y 55.000

En boca de todos: 5,8% y 166.000

La 2

La pirámide: 1,2% y 76.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 23,4% y 2.144.000

Telediario 1: 15,4% y 1.403.000

Informativos Telecinco 15H: 10,6% y 966.000

laSexta Noticias 14H: 7,8% y 611.000

Noticias Cuatro 1: 6,7% y 462.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 20% y 2.246.000

Telediario 2: 13,4% y 1.502.000

Informativos Telecinco 21H: 7,4% y 843.000

laSexta Noticias 20H: 6,5% y 544.000

Noticias Cuatro 2: 4,9% y 408.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (13,7%), La 1 (13,4%), Telecinco (9,3%), laSexta (6%), Cuatro (5,7%) La 2 (3,8%)

Mes: Antena 3 (12,8%), La 1 (11,6%), Telecinco (9,4%), Cuatro (5,9%), laSexta (5,9%), La 2 (3,1%)