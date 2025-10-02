Invitada con sabor canario y latino en El Hormiguero: Gloria Estefan regresa una década después al programa de Pablo Motos

El Hormiguero recibirá esta noche (jueves 2 de octubre) a una invitada de lujo, Gloria Estefan, una auténtica estrella del panorama musical. La cantante cubana no suele conceder muchas entrevistas, por lo que esta será una oportunidad excepcional para descubrir su historia y su vínculo especial con Tenerife, lugar al que siempre demuestra gran cariño.

La legendaria diva regresa al programa de Pablo Motos 12 años después de su primera aparición para repasar su trayectoria, hablar de sus nuevos proyectos y compartir momentos de humor, emoción y música.

Cook Music Fest: Gloria Estefan y Olga Tañón / Andrés Gutiérrez

Además, la artista es un auténtico icono en Canarias, y compartirá las anécdotas vividas en la isla. En su última visita a Tenerife, Gloria Estefan cantó en el Cook Music Fest, uno de los mejores eventos de la isla donde también actuaron Jennifer López, Sebastián Yatra o Justin Quiles. El evento de música latina celebrado en Santa Cruz de Tenerife permitió a la cantante cubana a encontrarse con sus fans canarios.

Una nueva gran entrevista para Pablo Motos

La entrevista podrá verse esta noche a partir de las 21:45 horas en Antena 3, en una entrega que pondrá el broche de oro a la semana. Como es habitual, los espectadores disfrutarán de uno de los espacios televisivos con más seguidores, donde Trancas y Barrancas complementarán esta gran noche.

Gloria Estefan está en España para actuar en las actividades organizadas por la Comunidad de Madrid con motivo del Día de la Hispanidad, el 12 de octubre. Será el próximo domingo 5 de octubre, cuando la artista de Cuba ofrecerá un concierto gratuito en la Plaza de Colón de la capital, dentro del programa cultural diseñado para conmemorar esta festividad. De este modo, la cantante aprovechará la ocasión para promocionar este concierto.

Una vida marcada por la música

Gloria Estefan está considerada como una de las artistas latinas más influyentes de todos los tiempos. Cuenta con una carrera que abarca varias décadas y éxitos mundiales como Conga, Rhythm is Gonna Get You o Mi tierra. Ganadora de cinco premios Grammy, su estilo ha fusionado la música pop con ritmos latinos, convirtiéndola en un icono global que abrió camino a nuevas generaciones de artistas hispanos en la industria internacional.

Así fue la visita de Gloria Estefan a El Hormiguero en 2013 / IMDB

La visita de la artista cubana confirma a El Hormiguero como uno de los mejores programas de la televisión española. Esta noche, el talento de Gloria Estefan brillará con luz propia en un reencuentro muy esperado, donde sus seguidores podrán conocer más acerca de la vida personal de la estrella de la canción.