Audiencias 19/09/2025
'La Voz' vuelve liderando la noche frente a la bajada de 'De viernes'
El talent show estrena su temporada 12 mejorando a la edición anterior en 3 décimas
Redacción Yotele
'La Voz' estrenó anoche su décimosegunda temporada. El talent show recuperó el liderazgo de la noche del viernes para Antena 3, que había visto cómo en las dos últimas semanas Telecinco se imponía en la quinta noche. El programa de Eva González llega fuerte con un 15,3% y 1.152.000 espectadores, 3 décimas más que el estreno de la pasada edición.
Histórico estrenos de 'La Voz'
La Voz 1: 30,6% y 4.591.000
La Voz 2: 23,3% y 3.438.000
La Voz 3: 28,1% y 4.591.000
La Voz 4: 28,7% y 3.368.000
La Voz 5: 21% y 2.640.000
La Voz 6: 25% y 3.970.000
La Voz 7: 20,2% y 2.264.000
La Voz 8: 20,6% y 2.219.000
La Voz 9: 19,6% y 1.684.000
La Voz 10: 19,5% y 1.656.000
La Voz 11: 15% y 1.126.000
La Voz 12: 15,3% y 1.152.000
Por su parte, 'De viernes' pierde 2,5 puntos y cae hasta el 12,4% y 858.000 seguidores. Aún así, son buenos números para el programa de Bea Archidona y Santi Acosta, que aguanta bien la llegada de la nueva competencia.
En cuanto al resto de ofertas, 'El Blockbuster' gana la tercera plaza en Cuatro con un gran 8,5%, superando al cine de La 1 (8,3%). Cierra el ranking el nuevo programa de 'Equipo de Investigación', que anota un 5,4% y 504.000 televidentes.
PRIME TIME
Antena 3
La Voz: 15,3% y 1.152.000
Telecinco
De viernes: 12,4% y 858.000
La 1
Plan de cine: El pasajero: 8,3% y 779.000
Cine: Cadena perpetua: 8,7% y 475.000
Cuatro
First Dates: 6,9% y 639.000
El Blockbuster: Mechanic: Resurrection: 8,5% y 745.000
laSexta
laSexta Clave: 4,3% y 359.000
laSexta Columna: 5,8% y 545.000
Equipo de Investigación: 5,4% y 504.000 / 4,6% y 322.000
La 2
Cifras y letras: 4,4% y 416.000
Plano general: 2% y 192.000
Historia de nuestro cine: 2,1% y 157.000
LATE NIGHT
Antena 3
La Voz: Grandes Momentos: 7,6% y 205.000
laSexta
Equipo de Investigación: 4,3% y 172.000 / 8,2% y 174.000
La 1
Diario América 24h: 6% y 126.000
Cuatro
Cine Cuatro: El precio de la venganza: 4,8% y 192.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 14% y 1.193.000
Y Ahora Sonsoles: 10,9% y 779.000
Pasapalabra: 21,2% y 1.536.000
La 1
Directo al grano: 10,5% y 870.000
Valle Salvaje: 10,5% y 772.000
La promesa: 12,3% y 846.000
Malas lenguas: 7,9% y 524.000
Aquí la tierra: 9,7% y 726.000
Telecinco
El tiempo justo: 8,3% y 660.000
El diario de Jorge: 8,5% y 571.000
Agárrate al sillón: 8,9% y 661.000
Cuatro
Todo es mentira: 6,8% y 545.000
Lo sabe, no lo sabe: 5,4% y 360.000
laSexta
Zapeando: 4,8% y 404.000
Más Vale Tarde: 6% y 424.000
La 2
Saber y ganar: 2,3% y 204.000 / 7,1% y 624.000
Grandes Documentales: 4,3% y 352.000
Malas lenguas: 5,4% y 384.000
La historia del Panteón de Roma: 2,6% y 169.000
Gala Inauguración Festival San Sebastián: 2,1% y 166.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 10,7% y 257.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 15,7% y 719.000
La ruleta de la suerte: 20,7% y 1.440.000
La 1
La Hora de La 1: 17,2% y 326.000
Mañaneros 360: 15,2% y 439.000 / 10,3 y 786.000
laSexta
Aruser@s: 12,7% y 175.000 / 14,6% y 307.000
Al Rojo Vivo: 7,3% y 240.000
Telecinco
La mirada crítica: 12,3% y 208.000
El programa de Ana Rosa: 12,4% y 298.000
Vamos a ver: 9,3% y 571.000
Cuatro
Alerta Cobra: 0,6% y 9.000 / 1,4% y 25.000 / 2,5% y 54.000
En boca de todos: 7,7% y 227.000
La 2
El Cazador: 1,6% y 102.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 23% y 2.055.000
Telediario 1: 13,7% y 1.226.000
Informativos Telecinco 15H: 9,3% y 829.000
laSexta Noticias 14H: 7,7% y 581.000
Noticias Cuatro 1: 6,4% y 432.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 18,9% y 1.628.000
Telediario 2: 11,1% y 966.000
Informativos Telecinco 21H: 8,7% y 768.000
laSexta Noticias 20H: 7,6% y 526.000
Noticias Cuatro 2: 5% y 342.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (14,4%), La 1 (10,8%), Telecinco (9,7%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,1%).
Mes: Antena 3 (13,4%), La 1 (11,7%), Telecinco (9,2%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,5%), La 2 (3,1%).
- Seis cosas gratis que (seguramente) no sabías que se podían pedir en un avión
- Detenido en Tenerife Roberto Cristian Pérez, dueño de una empresa de desocupación
- Detenidos por violar y dar una paliza a una joven en Tenerife
- La Lotería Nacional 'bendice' a Tenerife: número y localidades agraciadas
- El Grupo Hotusa compra el hotel Silken de Santa Cruz de Tenerife
- Sandías a 0,75 euros este domingo en Tenerife: Nito inaugura su local más grande (y con aparcamiento)
- El Canarias tira de memoria y doblega con suficiencia al Granca
- No a la Vuelta Ciclista pero sí al baloncesto contra un equipo israelí en La Laguna