RTVE responde a los ataques contra Laura Arroyo y Sarah Santaolalla con este contundente comunicado

El Consejo de Administración de RTVE ha aprobado este jueves un comunicado en el que muestra su rechazo frontal a los ataques dirigidos en los últimos días contra Laura Arroyo y Sarah Santaolalla, colaboradoras de los programas 'Mañaneros' y 'Malas lenguas'. La decisión se ha adoptado por mayoría absoluta, con 11 votos a favor y 4 en contra.

En el texto, el ente público califica de “absolutamente inadmisibles” las descalificaciones, insultos y falsedades vertidas contra ambas colaboradoras, procedentes de particulares y, en algunos casos, de portavoces de partidos políticos. “Más allá de la discrepancia que puedan provocar, tanto en fondo como en forma, con sus opiniones, ambas han sido objeto de una campaña de ataques personales que no podemos tolerar”, señala el comunicado.

La corporación hace hincapié en que no es casualidad que se trate de dos mujeres las que han recibido los insultos más ofensivos, subrayando que esta situación refleja “un grado de misoginia y machismo que ninguna sociedad democrática puede permitir y que RTVE combate como uno de sus fines esenciales de servicio público”.

El Consejo recuerda que no es la primera vez que profesionales y colaboradores de RTVE sufren campañas de acoso que llegan a dificultar el ejercicio de su labor, y advierte que “ni nos vamos a acostumbrar ni lo vamos a consentir”. Además, afirma que se tomarán “cuantas medidas sean precisas” para garantizar la integridad física y moral de quienes trabajan en la radiotelevisión pública.

Finalmente, RTVE reitera su compromiso con la pluralidad, la tolerancia y el respeto, asegurando que “queremos contribuir a un mejor conocimiento de la realidad y sus contextos, queremos aportar puntos de vista diversos, siempre desde la defensa del servicio público y de los valores democráticos”.