Susto en Honduras
Fani Carbajo sufre un percance en pleno juego de recompensa de ‘Supervivientes All Stars’ y debe ser atendida por el servicio médico
La concursante tuvo que ser atendida por el equipo médico tras golpearse el hombro durante la primera prueba de recompensa, aunque finalmente confirmó que se encontraba bien.
Carlos Merenciano
El primer juego de recompensa de 'Supervivientes All Stars' estuvo marcado por un contratiempo inesperado. Durante la prueba, que requería coordinación en equipo para trasladar a un concursante por diferentes estructuras, Fani Carbajo sufrió una caída que hizo saltar las alarmas en el plató y en la playa.
La encargada de recorrer el circuito en el equipo de Playa Armonía fue Miri, mientras sus compañeros sostenían las plataformas. Sin embargo, en pleno recorrido, la concursante se precipitó al agua y, en ese instante, Fani se resintió del hombro, obligando a detener el reto.
Laura Madrueño interrumpió inmediatamente la dinámica para dar paso al equipo médico: “Vamos a parar el tiempo, va a atender el servicio médico a Fani, que parece que se ha hecho daño en el hombro”, explicó la presentadora.
Tras recibir asistencia sanitaria, la propia Fani se dirigió a sus compañeros y a la audiencia para tranquilizar: “Me han atendido, de verdad que muchísimas gracias, estoy mucho mejor. Me he dado un buen golpe pero, dentro de, estoy bien”.
El momento quedó en un episodio sin consecuencias graves, como subrayó la presentadora del reality: “Ha sido un susto, menos mal. Siempre están atendidos, ya lo sabéis, en primera línea de playa siempre está nuestro equipo al pie del cañón”.
