María Verdoy regresa a Mediaset con este nuevo programa tras el final de 'Socialité'

María Verdoy vuelve a Mediaset tras el final de 'Socialité' para presentar 'Rediséñame International', un innovador concurso de moda que busca poner en valor la ropa de segunda mano y fomentar la creatividad de diseñadores emergentes. El formato se estrenará en Divinity el próximo sábado 13 de septiembre a las 15:00 horas.

La periodista compartirá la conducción con la presentadora y exmodelo Emma Willis. El jurado estará integrado por los expertos Melissa Holdbrook-Akposoe y Zadrian Smith, quienes evaluarán el trabajo de los ocho diseñadores emergentes participantes, llegados de España, Italia, Francia y Reino Unido. Cada uno deberá enfrentarse a pruebas contrarreloj en las que tendrán que crear colecciones cápsula y looks completos para pasarela utilizando únicamente prendas de segunda mano.

Los desafíos incluirán desde reinterpretaciones de estilos del pasado hasta rediseños de básicos de armario y propuestas de alfombra roja. El ganador verá su colección expuesta en la prestigiosa London Fashion Week y puesta a la venta en exclusiva a través de Vinted, con todos los beneficios destinados a la ONG Oxfam.

El programa, coproducido por Lion Television Scotland y Mindshare UK con el apoyo de la aplicación de ropa de segunda mano, persigue además un fin social y medioambiental: concienciar sobre la importancia de la moda circular y la reutilización de prendas en un sector marcado por el consumo rápido.