Así fue la gala 2
Los concursantes de 'MasterChef Celebrity' estallan con la decisión de Jorge Luengo, que acabó en una nueva expulsión
El mago hizo gala de un poder que le permitió el programa, perjudicando considerablemente al resto de sus compañeros.
Kevin Rodríguez
'MasterChef Celebrity' emitió anoche su segundo programa de la décima temporada. El talent show recibió a los aspirantes descolocándolos en la primera prueba al desactivar los hornos y las cocinas para elaborar el primer plato con una freidora de aire.
David Amor, Miguel Torres, Mariló Montero, Mala Rodríguez, Valeria Ros y Torito destacaron en el primer reto con el exfutbolista terminando como el mejor. En los exteriores, Juanjo, Masi, Rosa, Mala, David y las Valerias capitaneados por Torres. Por el equipo rojo Soraya, Charo, Torito, Mariló, Alejo y Jorge recibieron las orden de Parada.
Al final de la prueba, el equipo azul se salvó de la expulsión y Miguel, habiendo sido el mejor, decidió salvar a la actriz Charo Reina de la expulsión. Pepe, Samantha y Jordi explicaron la función del pulsador. "En este reto tenéis un máximo de 75 minutos para cocinar, pero el primero en terminar antes de cumplir ese tiempo puede tocar esta campana y tendrá un privilegio para la próxima semana, siempre que se salve, y a partir de ahí el resto tendréis dos minutos para terminar vuestro plato".
La sorpresa llegó cuando a los 20 minutos Jorge Luengo presentó su plato y accionó el pulsador, haciendo estallar a sus compañeros. "Eres mal compañero", le recriminó Torito. "Gracias, amigo", añadió Mariló. Pero la más perjudicada fue Soraya, que presentó algo que aún no estaba cocinado. "Me siento mal, me he equivocado, me encantan los juegos y se me han olvidado las consecuencias que tiene este programa para muchas personas. Pido disculpas por haberlo jugado así de mal", decía el mago para disculparse.
Finalmente, la cantante fue la expulsada de la noche con broma de Jordi Cruz en su despedida: "Hoy no se va el peor. Hoy se va alguien por arte de magia".
