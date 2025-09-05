Semana completa
El personaje más buscado del corazón y dos futbolistas de primera división: lista de invitados de 'El hormiguero' del 8 al 11 de septiembre
Una modelo, un exmiembro de Mecano, los coaches de 'La Voz' y dos futbolistas del Barça protagonizan una de las semanas más variadas de la nueva temporada en Antena 3
Carlos Merenciano
El programa de Pablo Motos vivirá del 8 al 11 de septiembre una de sus semanas más variadas, con invitados que van desde la crónica social hasta el deporte de élite, pasando por la música y el espectáculo. Cuatro entregas que combinarán entrevistas en exclusiva, presentaciones de proyectos y momentos televisivos muy esperados.
La semana arrancará el lunes 8 de septiembre con la modelo, actriz y presentadora Mar Flores, que ofrecerá en exclusiva la primera entrevista en televisión con motivo del lanzamiento de "Mar en calma", sus memorias. El libro, editado por La Esfera de los Libros, saldrá a la venta el 10 de septiembre y promete ser una de las publicaciones más comentadas del año.
El martes 9 de septiembre será el turno de Nacho Cano, que hablará por primera vez en un plató sobre el archivo de la causa judicial en la que estuvo implicado tras ser acusado de delitos contra los trabajadores. Además, adelantará detalles de su nuevo espectáculo, "Ibiza Paradise, by Nacho Cano", que se estrena el próximo 12 de septiembre en los Cines Callao de Madrid.
El miércoles 10 de septiembre, la música será la protagonista con la visita de los cuatro coaches de 'La Voz 2025': Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra. Los artistas presentarán la nueva temporada del talent show, que llegará próximamente al prime time de Antena 3 con nuevas voces y mucha emoción.
Finalmente, el jueves 11 de septiembre, el programa cerrará la semana con dos grandes nombres del deporte. Los futbolistas del FC Barcelona e internacionales con la Selección española, Pedri González y Ferran Torres, acudirán al plató para charlar sobre el inicio de la temporada y recordar los grandes momentos de la pasada, en la que conquistaron tres títulos.
