Disney+ pone fecha de estreno a ‘Entrepreneurs’, la serie de Pantomima Full dirigida por Álex de la Iglesia

Disney+ ha confirmado el estreno de ‘Entrepreneurs’, su nueva serie original creada, escrita y protagonizada por Rober Bodegas y Alberto Casado, el dúo cómico detrás de ‘Pantomima Full’. La ficción estará disponible completa el próximo 23 de octubre en la plataforma y ya cuenta con tráiler oficial.

La serie reúne en un mismo coworking a varios emprendedores que, tras dejar sus trabajos convencionales, aspiran a revolucionar el mundo y convertirse en grandes CEO. Sin embargo, la realidad pronto les muestra que el camino del emprendimiento está lleno de humo, de la importancia de los contactos sobre las ideas, y de proyectos que apenas se sostienen. Todo ello bajo la atenta mirada de Gonzalo (Rober Bodegas), un millonario ocioso, y Jacobo (Alberto Casado), un autoproclamado gurú.

El reparto lo completan Aura Garrido, Gonzalo de Castro, Victoria Martín, Luis Bermejo, Aníbal Gómez, Lalo Tenorio, Juan Grandinetti, Kimberley Tell, Luna Zuazu, Judith Fernández, Óscar Ortuño, David Comrie, María Pascual, Marta Guerras y Santi Alverú, entre otros.

La dirección recae en Álex de la Iglesia, que firma los tres primeros episodios; Rodrigo Ruiz Gallardón, responsable de los cuatro siguientes; y Adolfo Martínez, encargado de los tres últimos. Carolina Bang, Álex de la Iglesia y Rodrigo Ruiz Gallardón ejercen de productores ejecutivos a través de Pokeepsie Films.