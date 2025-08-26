TVE pone fecha al regreso de Pepa Bueno como presentadora de 'Telediario 2'

Pepa Bueno ya tiene fecha para su esperado regreso a Televisión Española. La periodista debutará al frente de la segunda edición del ‘Telediario’ el próximo lunes 1 de septiembre, marcando así su vuelta a la que fue su casa televisiva entre 2009 y 2012.

La propia comunicadora intervino este lunes 25 de agosto en ‘Malas lenguas’, el programa de Jesús Cintora, donde mostró la emoción que está viviendo en estos días previos. "Son días de preparativos muy intensos y para mí de mucha emoción porque es el reencuentro con los compañeros", confesó. La presentadora destacó que está deseando empezar y que, tras las pruebas en plató y el trabajo de equipo, pronto llegará el momento de hacer lo que mejor conoce: "solo será hacer un telediario, algo que todos sabemos hacer".

Bueno también aprovechó para poner en contexto la situación informativa en la que se reincorpora a TVE. "Me incorporo al telediario en un momento que es más necesario que nunca. La oleada terrible de incendios que estamos atravesando es una prueba de fuego para preocuparnos por la gente que ha perdido la vida y pedir rendición de cuentas a los responsables para que no vuelva a ocurrir", expresó, pidiendo un debate "sereno y profundo" sobre cómo minimizar el daño en el futuro.

La periodista insistió además en el valor del oficio en una época marcada por la desinformación. "El periodismo siempre ha sido importante, pero ahora es más importante que nunca. La realidad existe y de nosotros se pide una aproximación honesta a esa realidad", aseguró. Finalmente, quiso subrayar el papel de los equipos de TVE: "Ellos son los que fabrican la materia prima con la que luego yo me sentaré a contar el relato del día".