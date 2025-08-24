En 'Agárrate al sillón'
Eugeni pone a Rafa Castaño contra las cuerdas con esta pregunta sobre 'Supervivientes' y el concursante responde tajante: "Lo haría mejor..."
El presentador sorprendió a su concursante al preguntarle por el reality de aventuras.
Kevin Rodríguez
'Agárrate al sillón' sigue su curso en Telecinco después de que haya pasado más de un mes desde su estreno. El concurso se emite cada tarde con Rafa Castaño como su concursante principal.
El que fuera campeón de 'Pasapalabra' se juega su silla cada tarde, resolviendo con apuros algunos duelos de altura que ha tenido en el programa. Pero en esta ocasión, quien le puso contra las cuerdas fue el presentador, Eugeni Alemany.
El showman le preguntó al concursante entre ronda y ronda si participaría en 'Supervivientes', obteniendo un tajante "ni de coña" por respuesta. "Yo creo que lo harías bien", le insiste el presentador. "Bueno, eso es otra cuestión", decía él tratando de escurrir el bulto.
"¿Y si yo fuera? Si yo fuera a 'Supervivientes', ¿vendrías a defenderme al plató?", le cuestionaba Alemani. "Hombre, por favor", decía el concursante despejando cualquier tipo de duda. "Hemos pasado muchas horas juntos. Lo haría mejor en el plató que allí en la isla", concluía desatando la risa del público.
- Los pescadores se quejan de la prohibición de barcos frente a La Mareta con Sánchez de vacaciones: ”Con otros presidentes sí podíamos faenar”
- El mar canario se calentará menos que el resto del planeta: los científicos vaticinan que su temperatura será un grado mayor en 2050
- Acuerdo' para salvar al menos tres elementos de la Refinería de Santa Cruz de Tenerife
- Muere Javier Cid, colaborador de Sonsoles en Antena 3 y referente del periodismo y la defensa del colectivo LGTBIQ+
- La Primitiva deja un ganador de segunda categoría en Tenerife
- Canarias premia a sus mejores expedientes académicos con un viaje a Irlanda 'inolvidable
- Aparatoso doble accidente en una carretera de Tenerife con cuatro heridos, uno en estado crítico
- Fran Sabina se luce en el CD Tenerife al cierre del verano