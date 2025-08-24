Blas Cantó, obligado a pasar por quirófano de urgencia tras sufrir un accidente reformando su casa
El colaborador de 'Zapeando' se cortó el tendón de Aquiles.
Kevin Rodríguez
Madrid
El cantante Blas Cantó ha preocupado a sus seguidores al mostrar en sus redes cómo ha tenido que pasar por quirófano de urgencia.
El colaborador de 'Zapeando' se encontraba haciendo una pequeña reforma en casa: "Estaba haciendo de manitas en casa y tenía un perfil de esos de pladur en el suelo de la cocina". Y de repente, ocurrió: "Pues sin querer lo he pisado, se ha revirado y me ha cortado el tendón de Aquiles".
"En cuanto pasó, sabía que tenía que ir al hospital porque me tendrían que operar", confirma el artista en sus post de Tik Tok.
El murciano además habla de que la operación fue rápida, consciente de que lo complicado comienza ahora: "Viene lo más duro: la recuperación", concluye.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los pescadores se quejan de la prohibición de barcos frente a La Mareta con Sánchez de vacaciones: ”Con otros presidentes sí podíamos faenar”
- Acuerdo' para salvar al menos tres elementos de la Refinería de Santa Cruz de Tenerife
- Muere Javier Cid, colaborador de Sonsoles en Antena 3 y referente del periodismo y la defensa del colectivo LGTBIQ+
- Canarias premia a sus mejores expedientes académicos con un viaje a Irlanda 'inolvidable
- Aparatoso doble accidente en una carretera de Tenerife con cuatro heridos, uno en estado crítico
- Declarados dos conatos de incendio forestal simultáneos en El Hierro
- El Supremo empantana la central hidroeléctrica de Güímar
- Un último refuerzo sujeto a una salida en la recta final del mercado de verano