Luján Argüelles y Elena Furiase se reencontraron en 'El rival más débil' y recrearon su mítico meme de 'abril-cerral'

Luján Argüelles y Elena Furiase se reencontaron ayer en la penúltima entrega de 'El rival más débil'. La presentadora y la actriz volvieron a coincidir en un concurso años después de protagonizar uno de los momentos más divertidos de la historia de la televisión. Conciente de ello, Argüelles se dirgió a la hija de Lolita Flores con referencias a esa secuencia: "Tú y yo en un concurso. ¿Vienes a renovar el meme?", preguntó. "Vengo a renovar el meme. A ver si esta vez no lo hago yo y lo hace otro compañero y así nos repartimos un poco los mensajitos", contestó Furiase.

"Solo le pido a la luna que no te salgan preguntas con meses del año", añadió la presentadora antes de dar comienzo a la competición. La actriz terminó en segundo puesto y cuando se tuvo que despedir del programa, Luján aprovechó para recrear el meme: "Ahí está la puerta. Primero abril y luego…", dijo buscando la complicidad de Furiase, que respondó entre risas: "cerral".

Así fue el divertido momento de Luján Argüelles y Elena Furiase en 'Password' que se ha convertido en meme

Elena Furiase fue una de las participantes de la primera etapa de 'Password', que se emitió durante 2008 y 2010 en Cuatro. En su aparición, la actriz tenía que adivinar la palabra secreta "mayo", para la que tenía como pista "mes". Su compañera de concurso optó por decirle "abril", al ser el mes predecesor al que se buscaba, pero la hija de Lolita Flores entiendió "abrir", por lo que respondió "cerrar". El error fue captado por su pareja de concurso, que volvió a pronunciar "abril", esta vez remarcando la 'l' y entonces la nueva protagonista de 'Los Protegidos' dio como respuesta "cerral".

Luján Argüelles, atónita, repite la palabra como en bucle: "¿Cerral? ¿Cerral?" mientras el público estalló en carcajadas. En segundos, lo que era una participación como tantas se convirtió en historia de la televisión. Este momento es rescatado cada año en redes cuando comienza el mes de abril, generando miles de post con gran difusión que también le llegan a su protagonista, Elena Furiase.