Así es el pueblo al que se enfrentará San Sebastián de La Gomera en la final del Grand Prix

Los canarios están triunfando en la edición del 'Grand Prix del Verano' de TVE de este 2025. El equipo de San Sebastián de La Gomera ha ido pasando programa a programa con victorias que le han valido estar en la final del próximo lunes, 25 de agosto, en la que se enfrentarán a un pueblo de la Comunidad de Madrid.

En concreto, se trata de Cubas de la Sagra, una localidad de la comarca de la Sagra con poco más de 6.500 habitantes.

El paso de ambos equipos por el programa de la cadena pública ha sido más que meritorio y, por eso, el próximo lunes se enfrentarán para ocupar el puesto de vencedor de la edición.

Historia de Cubas de la Sagra

El origen del pueblo madrileño de Cubas de la Sagra se remontaba, en base a la tradición oral, a la época árabe. Sin embargo, gracias a unos descubrimientos arqueológicos, se sabe que este núcleo poblacional ya existía en la época romana y, previsiblemente, también podría haber habido un asentamiento en la zona en la Edad de Bronce, según informa el Ayuntamiento en su página web.

Con una localización estratégica, entre Toledo y Madrid, no puede entenderse Cubas de la Sagra sin el vínculo con estas dos ciudades, tanto a nivel eclesiástico como administrativo.

Su historia está marcada por ser tierra de señores, pero también por las epidemias, guerras y la propia emigración, que hizo descender notablemente la población en los siglos XVII y XVIII.