TVE sorprende con la aparición especial de Pedro Piqueras en 'Mañaneros', que opina así sobre la inmigración

Sorpresa en TVE. Este miércoles, Pedro Piqueras intervenía en 'Mañaneros 360' para analizar la llegada de migrantes en patera a una playa de Granada, donde varios bañistas intentaron retenerlos. Javier Ruiz conectaba con él para pedirle una valoración, no una noticia. “Hemos recurrido a ti como parte de esta tradición de verano de dar oportunidades a jóvenes becarios”, bromeaba el presentador. “Muchas gracias, me estaba aburriendo un poquito”, respondía con ironía el veterano periodista.

Piqueras fue muy claro desde el primer momento: “Yo a esto le llamo el virus del odio. Es algo que se ha propagado por las redes desde hace mucho tiempo. No solo en España, también en otros países. Y tiene un valedor: Donald Trump”. A su juicio, la división que estas situaciones provocan en la sociedad es cada vez más evidente. “Lo peor de todo es que creo que está creciendo”, advertía. Ante la pregunta de si ese odio es espontáneo o promovido, respondía tajante: “No es espontáneo. No sé cómo se financia, pero está claro que no surge gratuitamente”.

El periodista recordó lo ocurrido recientemente en Torre Pacheco como ejemplo del peligro de estos discursos: “Estuve allí justo antes de la paliza a ese hombre. Esa zona se ha convertido en la huerta de Europa por el trasvase del Segura y la llegada de inmigrantes. Sin ellos no se podrían recoger los melones con el calor que hace”. Piqueras lamentó que “el pensamiento ultra está creciendo en toda Europa” y apuntó a un nuevo orden mundial impulsado desde la era Trump.

También señaló que este fenómeno no tiene un beneficio económico, pero sí uno político. “Sale beneficiado el autoritarismo, que nada tiene que ver con la democracia. Es penoso que pesen más las redes sociales que la verdad o los datos reales”. Y al ser preguntado si los medios estaban fallando, no dudó en culpar a la clase política: “Está fallando todo el mundo, pero sobre todo la política. Es un tema de Estado que requiere acuerdos y no se está avanzando nada”.

Pedro Piqueras cerró su intervención con una reflexión muy clara: “Hay que ponerse en el lugar de los inmigrantes. Son seres humanos que huyen de zonas de guerra o catástrofe donde Europa ha invertido muy poco. Vienen a hacer los trabajos que nosotros no hacemos. Es difícil porque está todo muy polarizado, pero es imprescindible entenderlo desde la empatía”.