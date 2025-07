Oriana Marzoli sorprende y se postula como presentadora de 'Supervivientes' desde Honduras

Oriana Marzoli no cierra la puerta a volver a 'Supervivientes', aunque esta vez con un papel muy distinto. Durante su paso por la Cuore Summer Party, la influencer respondió a una pregunta de Your Way Magazine sobre si se veía en un futuro como presentadora del reality desde Honduras. Su respuesta no dejó lugar a dudas: “Yo creo que sí me puedo ver. Concursante no es lo mío, evidentemente, lo tenemos clarísimo todos. Pero guau, yo creo que esos outfits, ¿es que a quién le pueden lucir mejor que a mí? O sea, me encantaría”.

Su trayectoria como concursante en España ha estado marcada por abandonos. En 'Supervivientes 2014' regresó a casa solo cuatro días después de su llegada a la isla, y en su segunda experiencia en 2017 —como “fantasma del pasado”— no logró aguantar ni 24 horas. No fue hasta su participación en 2023 cuando cumplió con la misión para la que había sido convocada, demostrando una mayor implicación, aunque no llegó a ser concursante oficial.

Una situación similar se dio en 'Gran Hermano VIP'. En la edición de 2018 apenas aguantó dos días antes de abandonar, y en su regreso en 2023 consiguió estar dos semanas en la casa, pero también optó por marcharse de forma voluntaria. Paradójicamente, en Chile la historia es distinta: allí sí ha sido una habitual de los realities, con una imagen mucho más consolidada y resistente frente a la presión del formato.

Ahora, Oriana se plantea un cambio de rumbo en su carrera televisiva, apuntando hacia el rol de presentadora. ¿Conseguirá su objetivo y sustituirá a Laura Madrueño de cara a la edición de 'Supervivientes: All Stars' que prepara Telecinco para septiembre?