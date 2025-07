Inma Cuesta desvela que se ha casado con la guionista Ángeles Maeso en el aniversario de la ley del matrimonio igualitario

Coincidiendo con el vigésimo aniversario de la entrada en vigor de la ley del matrimonio igualitario en España, Inma Cuesta ha anunciado públicamente que se ha casado con la guionista Ángeles Maeso. La actriz ha compartido una imagen en blanco y negro de la ceremonia acompañada de un mensaje reivindicativo: “Porque lo que no se nombra no existe y lo que no se visibiliza está destinado a permanecer en los márgenes”.

Aunque no ha concretado la fecha exacta del enlace, Cuesta ha elegido este 3 de julio para hacerlo público como gesto simbólico hacia los derechos del colectivo LGTBIQ+. La pareja siempre ha mantenido una gran discreción sobre su vida privada. Su relación se conoció en 2019, y en los últimos años han compartido contadas imágenes juntas en redes sociales.

Cuesta y Maeso son copropietarias de la productora Loba Loba, centrada en proyectos protagonizados por mujeres. Además, han formado una familia con dos hijas: la primera nació en 2019, fruto de la gestación de Maeso, y la segunda llegó en 2023, siendo Cuesta la madre gestante. Ambas noticias fueron compartidas públicamente meses después de los nacimientos.

El gesto de compartir su boda en esta fecha también responde al papel activo de Inma Cuesta como defensora de la diversidad y los derechos LGTBIQ+. En junio, con motivo del Orgullo, publicó una imagen con una cita de Lorca: “En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida”, reafirmando su compromiso con la visibilidad.