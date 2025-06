'La revuelta', obligada a cancelar un evento en la calle en el que llevaba trabajando 10 meses por seguridad

La plaza del Callao de Madrid amanecía este miércoles con un gran escenario instalado, pero el espectáculo que estaba previsto no ha llegado a celebrarse. 'La Revuelta', el programa de RTVE presentado por David Broncano, ha tenido que cancelar su gran sorpresa final tras una filtración que alteró por completo los planes.

El equipo llevaba más de diez meses preparando este momento. Sin embargo, tras publicarse que Estopa iba a participar en un evento en la Gran Vía con aforo controlado, la noticia generó un “efecto llamada” que llevó al Ayuntamiento de Madrid a revocar el permiso concedido, que contemplaba la asistencia máxima de 250 personas. La dimensión que tomó la información –aunque no se trataba de un concierto al uso, ni estaba previsto cortar la calle– forzó la cancelación por motivos de seguridad.

"Nos da mucha pena porque llevamos mucho tiempo trabajando en esto, pero ahora mismo nos dicen que no sería seguro hacerlo y, aunque no os lo creáis, somos gente responsable", explicaba el programa en sus redes sociales. "No era un concierto de Estopa ni se iba a cortar ninguna calle como se contó ayer en algunos medios", añadían.

El medio que adelantó la información ha querido explicar lo ocurrido y, con total transparencia, ha emitido un comunicado en el que reconoce el error y pide disculpas a RTVE y al equipo de 'La Revuelta': “Queríamos poner en valor la enorme apuesta del programa y jamás pensamos que nuestra noticia terminaría provocando su cancelación”. En su mensaje, aseguran además que “desde RTVE se nos explicó que no se comunicaría nada porque era condición de la Policía evitar cualquier efecto llamada”.

Según aseguraba el medio en su comunicado, la grabación contaba con todos los permisos en regla y estaba perfectamente coordinada con las fuerzas de seguridad. De hecho, el operativo policial estaba diseñado precisamente para evitar cualquier problema, siempre que la convocatoria no trascendiera.

La cancelación ha dejado un sabor agridulce tanto para el equipo como para el público, pero 'La Revuelta' promete explicar todos los detalles en su emisión de esta noche. Allí, desvelarán qué tenían preparado y cómo se gestó una de sus apuestas más ambiciosas que finalmente no ha podido llevarse a cabo.