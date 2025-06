Telecinco cierra el mejor 'Supervivientes' en cuatro años: el balance que hace la cadena de la edición más vista desde 2022

Borja González se proclamó anoche ganador de ‘Supervivientes 2025’ en una de las finales más intensas que se recuerdan. Tras 100 días en los Cayos Cochinos, el concursante se impuso a sus compañeros en una gala seguida por 1.734.000 espectadores (25,9%), convirtiéndose en el desenlace más visto del reality desde 2022. El programa, producido por Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), cierra su edición con una media del 21,7% de share en sus galas principales, el mejor dato de los últimos cuatro años.

Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño han liderado las noches de los jueves con holgura. El formato ha duplicado a su competencia directa, alcanzando un 25,9% entre los jóvenes de 16 a 34 años. También han triunfado las galas de los martes, con Carlos Sobera (20,2%), y las de los domingos, con Sandra Barneda al frente (17,2%). La edición ha crecido más de un 31% en consumo digital y ha generado más de 684 millones de visualizaciones en redes, sumando 1,3 millones de menciones.

Durante la rueda de prensa final celebrada este martes, el equipo quiso destacar el esfuerzo detrás de esta temporada. Juanra Gonzalo, director de Cuarzo, aseguró que “para ver estas audiencias hay que remontarse a hace 4 años, añadiendo que “lo ves por la tele, pero es mucho más difícil, la gente no es consciente de lo duro que es”. También explicó que “hemos vivido una temporada climatológicamente muy especial, con mucha lluvia y mucho viento”, y que “el equipo ha estado perfectamente coordinado entre Madrid y Honduras”. Además, Ángel Ludeña, director del programa, resaltó la implicación del equipo técnico: “El equipo lo forma gente que durante tres meses deja su vida para contar la de sus concursantes”. También destacó que “hemos tenido unos temporales terribles que lo único que nos servían era para motivarnos y aprovecharlos para sorprender al espectador”.

Carlos Sobera, presentador de los martes, subrayó la entrega del equipo: “Presentar las galas ha sido muy fácil, ha habido muy buen rollo incluso cuando había que echarles la bronca” y añadió entre risas que “ojalá me dejaran ir cinco días a la isla para ser más empático con ellos”. Sandra Barneda, que condujo el debate dominical, remarcó el reto emocional al afirmar que “los concursantes están en unas condiciones muy complicadas, no solo físicas sino también mentales. Son frágiles”. Explicó que “aunque debo ser dura, espero no haberles fastidiado o condicionado”, añadiendo que “para mí es un regalo estar en ‘Supervivientes’. Este programa es espectáculo”. Finalmente, Laura Madrueño, presentadora desde la isla, habló del esfuerzo real detrás de las cámaras: “Es el programa más difícil de la televisión”.

Entre los finalistas, Borja González, el ganador, quiso dedicar su victoria también a los expulsados: “Tienen todos mis respetos el que se fue el primer día como Beatriz Rico, como los que hemos llegado al final”. Álvaro Muñoz Escassi, segundo clasificado, valoró el trabajo de todo el equipo, diciendo que “le echan las mismas horas que nosotros con un sueldo diferente al nuestro”. Agradeció especialmente a su compañera “especialmente a Laura, que ha estado increíble”, aunque reconoció que “estábamos deseando todos que terminara, lo siento”. Anita Williams, cuarta finalista, celebró su posición en la final con orgullo: “Estoy orgullosa de ser la mujer en la final entre estos hombres”.

Telecinco aún emitirá dos galas especiales en directo para cerrar la temporada. Este jueves 19, ‘La noche de los finalistas’ reunirá a Sandra Barneda con Borja, Escassi, Montoya y Anita para hablar de su paso por el programa, mientras que el domingo 22, ‘El debate final’, con Carlos Sobera, juntará a todos los concursantes para resolver cuentas pendientes.