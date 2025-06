José Antonio Montalbán, el mallorquín ganador del mayor bote de 'Cifras y Letras': “Aún lo estoy digiriendo”

El mallorquín José Antonio Montalbán Lladó hizo historia este lunes historia en 'Cifras y Letras' al conseguir el bote más alto entregado en el programa: 252.500 euros. Lo logró en su primera participación, y todavía le cuesta asimilar lo que ha conseguido: “Aún lo estoy digiriendo porque no me lo esperaba”

Montalbán, natural de Sóller y trabajador en un hotel, es un seguidor del programa desde hace décadas: “He visto este programa toda mi vida, desde los años 90. Luego lo quitaron de la televisión pública y le perdí la pista”. Cuando regresó a la parrilla de La 2, decidió presentarse porque, según cuenta, “era el único concurso para el que me sentía preparado”.

Aunque ha dedicado tiempo a prepararse, lo ha hecho de una forma más bien lúdica: “He tenido una preparación previa, pero más por diversión. Siempre que puedo intento aprender, pero de forma instintiva”. Para mejorar su vocabulario, tiene un hábito muy claro: “Cuando aparece una palabra que no conozco, la busco en Google”. En cuanto a las matemáticas, reconoce que se apoya en una aplicación y que lo más importante es “aprenderse las tablas del 25, 50 y 75”, como explicó también en el programa.

Confiesa que nunca imaginó llegar tan lejos: “A lo mejor pensaba que podía ganar algún programa, pero jamás en la vida hubiera pensado en ganar el bote”. Su carácter tranquilo le ayudó a mantenerse sereno durante la prueba y no descarta persentarte a otros concursos en un futuro: “Estoy muy contento y no me gusta cerrarme a nada, pero tampoco tengo nada previsto por ahora.” Entre sus planes está viajar y también invertir parte del dinero para tratar de jubilarse "más bien pronto": “Además de viajar, me gustaría invertirlo.”

Sobre el programa, defiende que existan concursos culturales en televisión: “Me parece fenomenal que haya programas de cultura. Hay gente que prefiere otros formatos con más espectáculo, más tipo Broncano, pero me parece muy positivo que haya audiencia fiel para estos concursos”.