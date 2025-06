TVE rescata un nuevo formato de Antena 3 y lo transforma para que ahora concursen famosos

TVE trabaja en un nuevo talent show con famosos: ‘DecoMasters’. En colaboración con Shine Iberia, la cadena pública ha puesto en marcha este nuevo formato en el que diez parejas de celebrities se enfrentarán en pruebas de diseño y decoración con el objetivo de convertirse en auténticos expertos del interiorismo. Sus propuestas serán valoradas por un jurado formado por dos profesionales de gran prestigio en el sector.

A lo largo del programa, los concursantes rediseñarán viviendas, negocios, estancias reducidas o con mala iluminación, aprendiendo y compartiendo pequeños trucos para transformar espacios de forma asequible. La competición combinará creatividad, trabajo en equipo y buen gusto para que los famosos logren sacar adelante los retos que se les propongan.

‘DecoMasters’ supone la adaptación de ‘Masters de la reforma’, un formato emitido por Antena 3 en 2019 con Manel Fuentes como presentador. Aquel programa arrancó con más de un 13% de cuota de pantalla, pero fue perdiendo seguimiento hasta desaparecer de la parrilla. Ahora, RTVE recupera la esencia del formato, introduciendo a famosos como protagonistas y renovando su imagen.

Con este movimiento, La 1 continúa su estrategia de recuperar formatos de éxito de otras plataformas o cadenas, como ya ha hecho recientemente con títulos como ‘Bake Off: Famosos al horno’ (original de Prime Video), ‘La revuelta’ y ‘That’s my Jam’ (ambos nacidos en Movistar Plus+) o ‘The Floor’, adaptación que aterriza desde Antena 3.