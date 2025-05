Ramón García no se contiene al ver a este inesperado rostro en su programa: "Me cago en la madre que me parió"

'En Compañía' celebró ayer su noveno aniversario. El formato de Ramón García en Castilla-La Mancha Media que busca acompañar a las personas mayores recibió una sorpresa inesperada para el presentador: "Me cago en la madre que me parió", decía.

Y es que al otro lado, se podía ver como Juan y Medio irrumpía en el plató. De esta manera, el programa vivió un emotivo crossover, pues el andaluz presenta el programa 'La tarde aquí y ahora', que después fue adaptado en Castilla-La Mancha con Ramontxu.

"Joder macho, vaya sorpresa me has dado. Juan es de esto, de mucha sorpresa. Además no sé cómo lo hace el jodido que siempre lo tapa muy bien, nunca se entera nadie", comentaba García. "Son muchos años delinquiendo", bromeaba el andaluz.

Además, el programa bromeó con los presentadores para buscarles pareja: "Tú te vas a allí y que te entreviste Eva para tener oportunidades en Andalucía y Juan se viene aquí a buscar una manchega", apuntaba Gloria Santoro, la otra presentadora del formato.

"Yo vengo aquí primero...", inciba Juan y Medio. "Y luego yo me voy pa' allá. Oye, no es mala idea", decía Ramón mientras reía con su compañero y se apretaban las manos para sellar el pacto.