Máximo Huerta carga contra Ana Pastor por su papel en 'Maldita Hemeroteca': "Salvadora de la moral"

Máximo Huerta ha mostrado su rechazo a los formatos televisivos que, según él, penalizan la evolución personal. En una reciente intervención, el presentador y exministro ha puesto el foco en la sección ‘Maldita Hemeroteca’, que Ana Pastor popularizó en 'El Objetivo', reprochando su uso para desacreditar a figuras públicas por declaraciones del pasado. "Me parecía muy pernicioso cuando salían Ana Pastor y etcéteras como salvadoras de la moral: 'Antes decías esto'. ¿Y qué, Ana? Antes decía eso y afortunadamente cambié", afirmó.

Huerta, que fue ministro de Cultura y Deporte en el primer gobierno de Pedro Sánchez, considera que el archivo hemerográfico no siempre refleja el contexto ni permite que las personas sean juzgadas con perspectiva. A su juicio, estos formatos generan un “castigo gigantesco” que ignora la posibilidad de rectificar o evolucionar.

"No se puede asumir que una opinión del pasado sea inamovible", explicó, defendiendo que los cambios de pensamiento también forman parte del aprendizaje personal. "He cambiado porque he escuchado otras cosas, he entendido otras argumentaciones y he hecho examen de conciencia", apuntó, reconociendo que él mismo ha revisado ideas con el paso del tiempo.

En esa misma línea, Huerta reflexionó sobre la dificultad de tener certezas absolutas. "Tengo miedo de tener opiniones firmes hasta llegar a la vejez", confesó. "Cuando haya vivido lo suficiente, habré leído, amado, visto cine, escuchado música… y aun así puede que me equivoque".